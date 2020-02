Veľký súper Petra Sagana sa vracia: Všetko sa zatiaľ vyvíja veľmi dobre

Britský cyklista Chris Froome sa už nevie dočkať návratu do súťažného kolotoča.

Štvornásobný víťaz Tour de France ho absolvuje na budúci týždeň na pretekoch Okolo Spojených arabských emirátov. Froome utrpel pred ôsmimi mesiacmi pri páde na podujatí Criterium de Dauphine fraktúru stehna, lakťa a stavcov.

"Tento rok sa zatiaľ všetko vyvíja neuveriteľne dobre, ešte je však priskoro dávať si nejaké prehnané ciele. Pre mňa bude obrovská úľava vrátiť sa do pelotónu. Ešte potrvá nejaký čas, kým sa dostanem do formy, v akej som bol pred nešťastným pádom na Criterium de Dauphine. Bude to pre mňa ako druhá šanca," citovala slová Froomea agentúra AFP.