Dcéra slávneho režiséra Stevena Spielberga sa živí pornom: Rodičia ju podporujú

Režisér Steven Spielberg je podporujúcim otcom. Svojim potomkom je oporou vo všetkom, čomu sa venujú.

Dvadsaťtriročná Mikaela Spielberg sa rozhodla byť pornohviezdou a erotickou tanečnicou. Slávny hollywoodsky filmár ju podporuje aj v tejto kariére, ktorá by niektorým rodičom robila vrásky. Nie však autorovi slávneho Jurského parku. Mikaelu režisér adoptoval s manželkou Kate Capshaw, keď bola dojča.



,,Začalo ma dosť unavovať, že som nemohla zarábať svojím telom, úprimne, dosť ma už štvalo, ako mi hovorili, že mám svoje telo nenávidieť. A tiež ma úplne unavovalo to, ako som musela robiť každý deň rovnakú monotónnu prácu, ktorá vôbec neuspokojovala moju dušu. Myslím si, že touto prácou môžem uspokojiť iných ľudí, ale nevnímam to nijako negatívne, pretože ma to v ničom neohrozuje," zverila Mikaela denníku The Sun.



Spielbergova dcéra žije v Nashville v americkom Tennessee a chce sa stať plne finančne nezávislou na otcovi. Zarábať si chce natáčaním sólových porno videí, svojho času sa dali vidieť na portáli Pornhub, ale nedávno klipy stiahla. A to len preto, že žiada oficiálne o licenciu pracovať v erotickom priemysle. ,,Bola som vždy veľmi sexuálny človek už od prírody, predtým som kvôli tomu mávala problémy. Nebola som sexuálne agresívna, ale ide skôr o to, že tu na juhu je to ľuďom nepríjemné," vysvetľuje Mikaela.



Tá sa síce ukazuje nahá pred kamerou, ale súloží len so svojím snúbencom Chuckom Pankowom, ktorý je od nej starší o dvadsaťštyri rokov. Mikaela zarába predovšetkým veľkými prsiami, za ktoré sa v minulosti hanbila. ,,A dôvodom, prečo nechcem robiť nič okrem sólových vystúpení, je to, že by som to vnímala ako porušenie hraníc v mojom intímnom vzťahu s partnerom," tvrdí Spielbergova dcéra.



So slávnymi rodičmi vraj v minulosti veľmi bojovala, ale aj tomu je dnes koniec. ,,Mám úžasných rodičov, ktorí so mnou mali veľké starosti, bojovala som s nimi a hádala sa, ale všetko vychádza len zo strachu, keď sa ľudia správajú k blízkym nesprávne, oni proste len chcú zaručiť, že budete živí a zdraví. Sú to tí najmenej neprajní ľudia, akých poznám. Milujem ich veľmi," tvrdí Mikaela, ktorú vraj rodičia v jej rozhodnutí pracovať ako erotická modelka a tanečnica podporujú.