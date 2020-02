Žena trpela 15 rokov migrénami, zbavila sa ich netradične: Potom ale prišiel ešte šialenejší nápad

Zbavila sa každodenných bolestí, potom prišla na nečakaný nápad! Žena sa rozhodla pre náročnú výzvu.

Britka Mary Mansfield (40) trpela dlhých 15 rokoch každodennými bolesťami hlavy. Každý deň musela jesť tabletky proti bolesti a lekári boli bezradní. Na internete však natrafila na radu, ako sa migrén zbaviť. Mary prestala jesť mäso a výsledok sa dostavil po niekoľkých týždňoch. Bolesti hlavy zrazu zmizli.

Po tom, ako sa jej zdravotný stav zlepšil, prišla Mary na poriadne šialený nápad. Rozhodla sa prejsť pešo pozdĺž celej Ameriky – od Mexika až po Kanadu. „Vždy som chcela urobiť niečo, čo by som si nikdy nemyslela, že budem toho schopná. Môj nápad bol urobiť to bez prerušenia a žiť len z toho, čo máte na chrbte,“ cituje Daily Mail odvážnu ženu. Počas šiestich mesiacov Mary prešla každý deň 25 míľ (40 km).

Počas svoje dobrodružnej cesty musela prejsť cez púšte, pralesy, ale štverať sa aj po zasnežených horách.Jedlo si kupovala približne každé dva týždne v mestách, ktorými práve prechádzala. Celú cestu našťastie prežila bez ujmy. Počas svojej cesty. Jej jediným vybavením bol ruksak s oblečením, riadom a satelitným GPS navigačným systémom.

Domov do Veľkej Británie sa vrátila vlani v novembri. S nadšením ju vítal priateľ Derek (53) a matka. Teraz chce Mary napísať o svojej dobrodružnej ceste knihu a motivovať aj iných ľudí. „Bol to najlepší zážitok v mojom živote, bez pochýb. Bola to najlepšia tabletka proti bolesti, akú som si v živote mohla priať,“ uzavrela Mary.