Írsky premiér podal demisiu, krajina je v zložitej situácii

Írsky premiér Leo Varadkar vo štvrtok podal demisiu.

V čele vlády však zostane do doby, než sa podarí zvoliť jeho nástupcu. V Írsku sa na začiatku februára konali predčasné parlamentné voľby. Tri veľké strany získali zhruba rovnaký počet mandátov a cesta k vytvoreniu novej vlády je vzhľadom k ich vzájomnej nevraživosti zložitá. Kvôli rozloženiu síl nie je vylúčené ani to, že sa budú konať ďalšie predčasné voľby.

Poslanci takzvaného Dáilu, teda dolnej komory írskeho parlamentu, sa dnes zišli na ustanovujúcej schôdzi. Podľa očakávania sa žiadnej z troch veľkých strán nepodarilo získať dostatok hlasov, aby bol jej kandidát zvolený novým premiérom.

Strana Fianna Fáil, ktorá nedávne voľby so ziskom 38 mandátov tesne vyhrala, nominovala na premiéra svojho predsedu Micheála Martina. Ľavicová nacionalistická strana Sinn Féin, ktorá obsadila v dolnej komore parlamentu 37 kresiel, navrhla ako premiérku svoju predsedníčku Mary Lou McDonaldová. Doteraz vládna strana Fine Gael, ktorá má 35 poslancov, vyslala do boja Lea Varadkara, ktorý bol ministerským predsedom od júna 2017. Nakoniec neuspel ani štvrtý kandidát, predseda Strany zelených Eamon Ryan.

Varadkar po hlasovaní v parlamente odišiel do prezidentského paláca, kde do rúk prezidenta Michaela Higginsa podal demisiu. Už ako premiér v demisii sa Varadkar vydal na cestu do Bruselu, kde dnes začal mimoriadny summit Európskej únie o rozpočte na obdobie 2021-2027.

Írske politike od 30. rokov minulého storočia dominovali strany Fine Gael a Fianna Fáil. V predčasných voľbách zo začiatku februára ale najviac hlasov získala prekvapujúco ľavicová strana Sinn Féin, ktorá bývala politickým krídlom teroristickej organizácie Írska republikánska armáda. IRA bojovala za zjednotenie Írskej republiky so Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva.

Podľa írskych médií dokázala ľavicová strana osloviť voliča v Írskej republike ambicióznymi plánmi na riešenie vážnych sociálnych problémov, s ktorými sa krajina čelí. Predovšetkým sa hovorí o preťaženom systému zdravotnej starostlivosti a o prudkom náraste cien za bývanie. Sinn Féin v kampani sľubovala zmrazeniu nájmov, rozsiahlu výstavbu štátnych bytov a plošné zvyšovanie verejných výdavkov.

McDonaldová by chcela vytvoriť kabinet v spolupráci s menšími ľavicovými stranami, ako sú zelení, sociálni demokrati alebo labouristi, a s nezávislými poslancami. Varadkar spoluprácu so Sinn Féin odmieta, koalíciu s ňou zavrhla tiež Fianna Fáil. Obom stranám prekáža "krvavá" minulosť Sinn Féin aj jej požiadavka na vypísanie referenda o zjednotení ostrova do troch až piatich rokov. Predseda strany Fianna Fáil Micheál Martin pred týždňom povedal, že nemôže vzhľadom k patovej situácii vylúčiť ani konania ďalších volieb.