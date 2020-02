Druhé výročie popravy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27): Čo všetko zmenila vražda

Už sú to dva roky od činu, ktorý navždy zmenil Slovensko. K ohavnej vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) došlo v ich dome vo Veľkej Mači.

Za posledný rok sa polícii a prokuratúre podarilo podať obžalobu na Mariána Kočnera (56), ktorý je podľa nich hlavným objednávateľom popravy. Súd tak začal pomaly rozpletať krvavé nitky vedúce k streľbe a verejnosť sa definitívny verdikt môže dozvedieť už o pár mesiacov. Čo všetko sa za posledný rok zmenilo?

Martina bola archeologička a Ján pracoval ako investigatívny novinár pre portál Aktuality. Vo svojich článkoch písal o nekalých kšeftoch exministra Jána Počiatka, nitrianskeho podnikateľa Miroslava Bödöra či podnikateľa Mariána Kočnera.Polícia našla nehybné telá v ich dome. Obaja boli zastrelení. Rodičov táto správa zlomila. A nielen ich. Informácia o vražde zmenila chod celej krajiny. Začalo sa turbulentné obdobie plné zmien.

Slováci sa zomkli

Celé Slovensko sa v tomto ťažkom období zomklo tak, ako naposledy v roku 1989. Tlak na popredných ústavných činiteľov bol obrovský. Ako prvý odstúpil z postu ministra kultúry Marek Maďarič, neskôr sa k nemu pridal minister vnútra Robert Kaliňák a napokon ho nasledoval aj premiér Robert Fico, ktorého nahradil Peter Pellegrini. Zoznam podozrivých bol po ohavnom čine dlhý. Polícia napokon minulý rok na jar obvinila Kočnera, ktorý sa novinárovi vyhrážal a venoval mu množstvo textov. Vďaka jeho správam v telefóne sa zistilo, že mal pod palcom generálneho prokurátora Trnku či štátnu tajomníčku Jankovskú, ktorú nazýval svojou opičkou. Paradoxné je, že krátko po druhom výročí vraždy padne rozsudok v inej Kočnerovej kauze – za zmenky mu hrozí 20 rokov.

Začala sa však dlhá očista súdov. Viacerí sudcovia čelia konaniam v súvislosti so správami s Kočnerom. Na povrch vychádzajú ďalšie prepojenia vplyvných ľudí na mafiánskeho podnikateľa, ktorí tak čelia otázkam verejnosti.

Čoskoro padne rozsudok

Okrem Kočnera sedia od septembra 2018 vo väzení aj Miroslav Marček, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó a Zoltán Andruskó. Marček sa priznal, že bol strelcom a Andruskó, že vraždu sprostredkoval. Ostatní dvaja vinu odmietajú rovnako ako Kočner. Obžalovaným hrozí 25 rokov väzenia až doživotie. Pri vyšetrovaní postupne vychádzali na povrch viaceré závažné skutočnosti, ktoré zmenili pohľad na Slovensko. Sociologička Zuzana Kusá hovorí, že spoločnosť sa po vražde výrazne zaktivizovala. „Nie všetky aktivity sú nutne prodemokratické a žiadajú väčšiu transparentnosť spravovania spoločnosti. Najrôznejšie skupiny obyvateľstva získali väčšiu odvahu a pocit práva verejne sa angažovať za svoje záujmy a za to, čo pokladajú za záujem Slovenska,“ opisuje Kusá.

Sociológ Michal Vašečka si myslí, že mladá generácia, ktorá to zobrala veľmi osobne, začala jasne vysielať signály, že chce prebrať zodpovednosť za diane v krajine. „Viedlo to k tomu, že sa veľmi emancipovali nezávislé médiá, zároveň sa začalo čistiť to, čo nefungovalo v krajine. Do istej miery polícia, do istej miery prokuratúra a do istej miery súdy. Samozrejme, je to iba začiatok a mnohí sme cynickí a nespokojní, ale faktom je, že spoločnosť má tak, ako to bolo pred rokom 1989, veľké očakávania do budúcna.

Vo vzduchu visí zmena a ľudia si tú zmenu žiadajú. No a potom je tu aj zlá správa, že spoločnosť na základe toho všetkého, čo sa vyplavilo za posledné dva roky – Kočnerova Threema a tak ďalej, je viac cynická a v niečom začala byť až nihilistická. Vlastne nás už veľa vecí neprekvapuje a to zároveň nie je dobrý signál do budúcna,“ myslí si odborník.

Vývoj prípadu

21. február 2018 - Ján a Martina boli zastrelení vo svojom dome vo Veľkej Mači.

26. február 2018 - Polícia našla ich mŕtve telá.

9. marec 2018 - Uskutočnil sa prvý protest Postavme sa za slušné Slovensko. Do ulíc vyšlo viac ako 120-tisíc ľudí. Išlo o najväčšie protesty od roku 1989.

12. marec 2018 - Minister vnútra Robert Kaliňák pod tlakom verejnosti oznámil, že odstupuje z funkcie ministra.

13. marec 2018 - V Michalovciach polícia zadržala talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu.

15. marec 2018 - Premiér Robert Fico odovzdal svoju demisiu vtedajšiemu prezidentovi Kiskovi.

22. marec 2018 - Novým premiérom sa stal Peter Pellegrini.

16. apríl 2018 - Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) oznámil rezignáciu po tom, čo sa mu nepodarilo odvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara.

29. máj 2018 - Odohrala sa rekonštrukcia vraždy v dome vo Veľkej Mači.

30. máj 2018 - Novým policajným prezidentom sa stal Milan Lučanský.

20. jún 2018 - NAKA zadržala mafiána Mariána Kočnera pre podozrenie z falšovania zmeniek televízie Markíza. O podnikateľových nekalých praktikách písal Kuciak, za čo sa mu Kočner vyhrážal. V súčasnosti je obžalovaný nielen pre zmenky, ale aj pre objednávku Kuciakovej vraždy.

27. september 2018 - Veľká policajná akcia v Kolárove, pri ktorej boli zadržaní Tomáš Szabó, Miroslav Marček aj Zoltán Andruskó.

28. september 2018 - Polícia zadržala aj Alenu Zsuzsovú a obvinila všetkých štyroch za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné činy.

30. septembra 2018 - Všetci štyria obvinení a Alena Zsuzsová išli do väzby.

14. január 2019 - Prevalilo sa, že Zsuzsová komunikovala s podpredsedom parlamentu Glváčom, Andrejom Dankom aj Borisom Kollárom.

13. január 2020 - Prvý deň pojednávania v prípade Kuciakovej vraždy. Miroslav Marček podrobne opísal, ako vraždil.

21. február 2020 - Od vraždy ubehli presne dva roky. Na pamiatku Jána a Martiny sa uskutočnia protesty v 60 mestách po celom Slovensku.