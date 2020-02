Hudobník Ondrej Kandráč je šťastím bez seba: Prezradil pohlavie bábätka

Ďalšia malá princezná do rodiny! Hudobník a hviezda jojkárskej relácie Všetko, čo mám rád Ondrej Kandráč (42) sa len nedávno pochválil, že bude trojnásobným otcom. Syn Ondrej (8) a dcérka Emka (6) sa už onedlho dočkajú súrodenca. Ako teraz úspešný folklorista prezradil Novému Času, jeho manželka Erika (36) nosí pod srdcom dievčatko.

V januári vyplávalo na povrch, že Kandráč sa do tretice stane otcom. Len o mesiac neskôr vysvitlo, že v radostnom očakávaní je aj manželka jeho kolegu Štefana Skrúcaného Erika Judínyová. „Keď som mu povedal, že čakáme bábätko, on, beťárisko, sa mi spočiatku nepriznal, že aj oni. Ale potom asi o dva-tri týždne mi volal, ešte predtým, než zverejnili tú novinu, aby som sa to nedozvedel z médií,“ povedal s úsmevom Ondrej, ktorý sa už prírastku do rodiny nevie dočkať.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Čakáme dievčatko. Je to obrovská radosť. Budú kamarátky s malou Skrúcanou. V lete budeme so Števom spolu moderovať Miss Šírava, tak budeme mať kočiare po pravej a ľavej strane, bude to zemplínsky babyboom,“ zasmial sa známy folklorista, ktorý mladé slečny so svojím kolegom a kamarátom plánuje aj patrične osláviť.

Chce byť pri pôrode

Otcovstvo je pre Kandráča aj jeho kamaráta veľkou radosťou. „Nedá sa na to pripraviť. Ale keď je človek starší, už to tak neprežíva, nie je taký úzkostlivý. Števo je ešte starší než ja, preto aj oveľa rozvážnejší. Sú to veľmi zlatí ľudia, tešia sa, aj my, veľmi im to prajem,“ dodal Kandráč, ktorý plánuje byť aj pri pôrode. „Manželka sa má chvalabohu dobre, prebieha to fajn. Ak to bude možné, veľmi rád ju prídem podporiť. Ale verím, že bábätko sa narodí cez týždeň, lebo vtedy mám väčšinou voľno a v piatok a cez víkendy koncertujem. Tak sa s ňou skúsim dohodnúť,“ zažartoval Kandráč, ktorý sa už malej princeznej nevie dočkať.