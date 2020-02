Hrbatého zverenec vybúchal mladého Borga: V čom je rovnaký ako jeho otec?

Takýto zápas sa nehrá každý deň. Syn bývalého švédskeho tenistu Björna Borga (63) Leo (16) absolvoval v utorok svoj tenisový debut medzi profesionálmi.

Mladík dostal možnosť po niekoľkých dobrých juniorských výsledkoch zúčastniť sa na kvalifikácii na challengerovom turnaji v talianskom Bergame, no novému zverencovi Dominika Hrbatého (42) Chun-hsin Tsengovi (18) z Taiwanu podľahol hladko v dvoch setoch 3:6 a 1:6.

Podľa Hrbatého sa Leo Borg v mnohých ohľadoch podobá na svojho otca, no má pred sebou ešte veľký kus práce. „Björn Borg je história svetového tenisu. Bolo to zvláštne hrať proti takémuto menu. Samozrejme, bol to jeho syn, ale to meno budí vo svete rešpekt. Na Leovi bolo vidno, že má iba 16 rokov. Hral taký dosť neskúsený tenis. Niektoré ťahy mal výborné, ale bola tam poznať veľká nevyrovnanosť,“ zhodnotil Hrbatý pre Nový Čas.

Niektoré podobnosti s jeho otcom však podľa neho doslova bili do očí. „Bolo vidieť, že bekhend hrá podobne ako jeho otec. Nevravím, že to je jeho kópia, ale dosť sa tomu približuje. Forhend je, samozrejme, úplne iný, dnes to už je iná škola. Emócie na kurte viac-menej neukazoval, takže v tomto bol tiež celý otec. Čo sa však dialo v jeho vnútri, je ťažké povedať. Aj Bjorn vyzeral navonok pokojný a vo vnútri to v ňom vrelo,“ dodal Hrbatý.

Leov poten­ciál si odhadovať netrúfa. „Na to je ešte veľmi mladý. Má výborný servis, no údery sú zatiaľ také nevyhraté. Ale má rýchlosť a vie zaútočiť. Celkovo je to však z jeho strany ešte také tápanie. Vidieť, že má na čom pracovať. Potenciál u takto mladých hráčov sa mení z roka na rok. Je vysoký, vyzerá vyspelý, takže má na to, aby bol solídnym hráčom. Či bude z neho hviezda svetovej kvality, ukáže až čas,“ uza­vrel Hrbatý.