Červených diablov trápia zranenia: Pre Rashforda možno sezóna skončila, tvrdí Solskjaer

Zranenie anglického futbalového reprezentanta Marcusa Rashforda (22) z Manchestru United je vážnejšie ako sa pôvodne predpokladalo.

Dvadsaťdvaročný útočník sa zranil v januárovom stretnutia FA Cupu proti Wolverhamptonu (1:0), keď utrpel únavovú zlomeninu v oblasti chrbta. Podľa trénera "červených diablov" Oleho Gunnara Solskjaera je dokonca reálne, že sa táto sezóna pre Rashforda skončila.

Pôvodne sa očakávalo, že útočník vynechá asi 6 týždňov. Teraz ale tréner United hovorí o niekoľkých mesiacoch. Vážne je tak aj ohrozená jeho účasť na EURO 2020. "Jeho návrat je neistý. Rád by som, ak by ešte túto sezónu hral. Zaberie to ale ešte istý čas. Nie som síce doktor, no dúfal som, že rekonvalescencia pôjde rýchlejšie ako to vyzerá teraz. Určite ešte pár mesiacov," povedal Solskjaer pred zápasom 16-finále Európskej ligy UEFA 2019/2020 proti FC Bruggy. Informovala agentúra AFP.

Ružovo to nevyzerá ani s ďalším hráčom červených diablov - Paulom Pogbom. Po septembrovej operácii členku Pogba hral len dvakrát, no kvôli opätovným problémom si musel dať pauzu. Zatiaľ sa neočakáva , že bude trénovať najmenej ďalších pár týždňov.povedal Solskjaer.