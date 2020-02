Zarážajúce tvrdenie svedka: Trump ponúkal Assangeovi milosť, ak by očistil Rusko

Americký prezident Donald Trump zakladateľovi servera WikiLeaks Julianovi Assangeovi ponúkal milosť, ak by povedal, že Rusko nemalo nič spoločné s únikom e-mailov americkej Demokratickej strany pri predvolebnej kampani v roku 2016.

V Británii to uviedol svedok počas prípravy na súdne vypočutie vo veci možného vydania Assangea do Spojených štátov, ktoré začne budúci týždeň. Tento Austrálčan čelí v USA obvineniu z takmer dvoch desiatok trestných činov vrátane nezákonného zverejnenia tajných dokumentov.

Assangeov právnik uviedol, že existujú dôkazy, že s takouto ponukou za Assangeom prišiel bývalý americký republikánsky kongresman Dana Rohrabacher. Ten vraj zakladateľa WikiLeaks navštívil na ekvádorskej ambasáde v Londýne v auguste 2017 a Assangeovi povedal, že prichádza na pokyn od prezidenta. Mal mu ponúkať "milosť alebo nejaký iný spôsob, ako sa z toho dostať", ak by povedal, že Rusko nemalo čo do činenia s prezradením e-mailov demokratov.

Tlačová hovorkyňa Bieleho domu Stephanie Grishamová o tvrdení Assangeovho advokáta povedala, "že je absolútne nepravdivé". Podľa agentúry Reuters tiež uviedla, že prezident Trump Danu Rohrabachera pozná len letmo a vie o ňom len to, že ide o niekdajšieho kongresmana. "Je to vymyslená vec a úplná lož," dodala Grishamová a obvinila Demokratickú stranu, že je to jej "ďalšia mystifikácia".

Pred poslednými americkými prezidentskými voľbami sa na verejnosť dostala interná korešpondencia medzi členmi Demokratickej strany ukradnutá ruskými hackermi, ktorá ukazovala v nelichotivom svetle vtedajšiu prezidentskú kandidátku demokratov Hillary Clintonovú. Citlivé materiály publikoval server WikiLeaks. Assangeovi v Spojených štátoch hrozí 175 rokov väzenia. Na ekvádorskom veľvyslanectve sa skrýval od júna 2012 v strachu z vydania do USA. Od vlaňajšieho apríla sedí v londýnskej väznici Belmarsh a má pred sebou dlhú právnu bitku. Súdny proces začína budúci pondelok, potom bude pokračovať v máji.

Portál WikiLeaks sa zameriava na zverejňovanie tajných vládnych dokumentov a ďalších citlivých a niekedy aj šokujúcich dát, napríklad údajov o veľkých firmách alebo o tajných operáciách a zabíjaní civilistov americkou armádou.