Traja zlodeji ukradli mladému pastorovi auto: Jeho reakcia valcuje internet

Pastora Richa Wilkersona Jr. okradli zlodeji. Avšak namiesto toho, aby sa na nich hneval a odsudzoval ich, rozhodol sa urobiť neuveriteľnú vec. Navrhol im dohodu.

Ako uvádza portál Fox News, pastor, ktorý je predstaviteľom náboženskej organizácie VOUS Church, na svojom Instagrame oznámil, že mu niekto odcudzil auto z príjazdovej cesty. Napriek tomu, že sa neskôr našlo, rozhodol sa zlodejom odovzdať odkaz: „Nech si auto zobral ktokoľvek, milujeme vás. Sme tu pre vás a ďakujeme, že ste ho nechali na mieste, kde sme ho mohli nájsť,“ povedal vo videu a dodal, že malo ísť o troch zlodejov. Ale tam sa to nekončí.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Tu je dohoda. V túto chvíľu vás chcem k niečomu vyzvať. Ak budete robiť takéto veci, váš život nebude veľmi dobrý. Pravdepodobne ho celý strávite vo väzení, a tak mám pre vás návrh,“ povedal 36-ročný pastor a zlodejom navrhol, aby v nedeľu prišli do kostola a sadli si úplne vpredu.

Ponúkol im príležitosť, aby v kostole VOUS na tri mesiace pracovali ako stážisti. „A teraz počúvajte. Nebudem vám za to platiť. Ukradli ste mi auto, a tak vás budem 3 mesiace mentorovať. Skutočne verím tomu, že ak nám obetujete 3 mesiace, váš život sa zmení a budete na lepšej ceste. Myslím si, že môžeme zlú vec, ktorá sa stala, zmeniť na dobrú,“ pokračuje pastor Rich Wilkerson Jr.

Namiesto naliehavých obvinení povedal, že ich chce milovať. „Takže, ak ste mi ukradli auto, bráškovia, je to v pohode. Príďte túto nedeľu do kostola,“ ukončuje návrh pastor. Zatiaľ nie je známe, či zlodeji výzvu prijali a do kostolíka aj prišli.