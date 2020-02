Cirkus Parlament: 9 dní do volieb, poslanci blokujú schôdzu

Toto slovenský parlament ešte nezažil. Krátko pred voľbami sa koaličné strany Smer a SNS rozhodli, že zvolajú mimoriadnu schôdzu. Na nej sa mali schváliť 13. dôchodky, zvýšenie prídavkov na deti či zrušenie diaľničných známok. Šesť opozičných poslancov PS/Spolu sa však postavilo proti a schôdzu sa rozhodli zablokovať.

Neprekážaujú im samotné opatrenia, no systém, ktorý zvolila koalícia na ich presadenie. Skrátené legislatívne konanie sa totiž má používať vo veľmi výnimočných prípadoch a chcú, aby o schôdzi rozhodol Ústavný súd. Rokovanie tak blokovali už druhý deň a koalícia celú stredu riešila, ako schôdzu otvoriť. Aké majú možnosti?

Mimoriadna schôdza sa mala konať v utorok ráno. Na jej otvorenie sa našlo dostatok hlasov vďaka odídencom z SaS Galkovi, Blahovej či Rajtárovi. Za to, že podržali stranu koalícii, si vyslúžili kritiku a hrozí, že ich vyhodia z Demokratickej strany, do ktorej vstúpili pred štyrmi mesiacmi. Schôdza sa však napokon neuskutočnila, a to kvôli Beblavému z PS/Spolu a poslancom okolo neho. Zablokovali rečnícky pult a Danko bol nútený schôdzu odložiť na stredu ráno.

Dôvodom ich blokády bol ostrý nesúhlas so zvýšením prídavkov, zavedením 13. dôchodku a zrušením diaľničných známok len pár dní pred voľbami a preložením povinností nájsť na to peniaze na novú vládu. „Urobili to dvojnásobne protizákonne a s pomocou fašistov predložili nehorázne zákony, ktoré vybrakujú štátny rozpočet. Len preto, lebo cítia, že padajú a ľudia im to vo voľbách spočítajú,“ povedal Beblavý.

Beblavý a päť ďalších nezaradených poslancov prenocovali v parlamente a rečnícky pult blokovali aj v stredu ráno. Odmietali odísť, a tak Danko urobil to isté, čo v utorok - schôdzu odročil na ďalší deň. Podľa neho ide o nehoráznu drzosť a znevažovanie najvyššej ústavnoprávnej inštitúcie. „PS/Spolu si myslia, že kopírovaním Igora Matoviča budú populárni, ale Matovič je len jeden,“ povedal Danko. Je si však istý, že vo štvrtok sa už schôdza uskutoční.

„Môžem ubezpečiť občanov, že štvrtková schôdza bude pokračovať už v normálnom režime, k tomu plánujem ešte stretnutia s odborníkmi,“ píše sa v jeho stanovisku. Danko zároveň uviedol, že musia ešte doriešiť technické veci. Nechcel však konkretizovať aké, aby im ich nezablokovali. Strana Smer sa k situácii stavia rovnako ako SNS. „Je to jedna obrovská hanba na pleciach slovenskej opozície,“ reagoval Robert Fico na obštrukciu. Opozícia po­dľa neho musí prestať.

Aké majú možnosti

Podobná situácia sa v parlamente odohrala aj v roku 2013. Vtedy obsadil rečnícky pult terajší líder KDH Alojz Hlina. Svojím protestom chcel zabrániť hlasovaniu o zrušení výmenných lístkov. Vtedajší šéf parlamentu Pavol Paška ho viackrát vyzval, aby pult opustil, no odmietol to. Jeho blokáda trvala niekoľko hodín, napokon ju však vyriešili. Poslanci si priniesli vlastný prenosný pult. Vláda by mohla terajšiu situáciu vyriešiť viacerými spôsobmi. Najjednoduchším riešením by bolo, keby Danko zabezpečil vlastný rečnícky pult, ako to bolo v roku 2013. Takisto môže byť mimoriadna schôdza presunutá do inej budovy, napríklad do starej Národnej rady. Vyvedenie poslancov z parlamentu však neprichádza do úvahy, keďže sa nemôže brániť poslancovi vo výkone mandátu.

Čo si myslí opozícia

Igor Matovič, OĽaNO Otvoriť galériu Igor Matovič Zdroj: anc Parlamentná obštrukcia je legitímny nástroj politiky, preto poslanci PS/SPOLU majú právo robiť to. Na druhej strane v prespávaní v rokovacej sále počas prestávky medzi rokovaniami nevidím absolútne žiadny zmysel.

Alojz Hlina, KDH Otvoriť galériu Alojz Hlina Zdroj: ik,fab,tg,han,anc,tasr Verím, že ako demokratická opozícia dokážeme vytvoriť spoločný postup opozície k schôdzi, k čomu sme aj vyzývali. Ak blokujúci poslanci donútia Smer, SNS a ĽSNS na ústup, stávajú sa takými malými víťazmi súboja.

Richard Sulík, SaS Otvoriť galériu Richard Sulík Zdroj: han, Nový Čas Parlament by mal byť dôstojným miestom za každých okolností. Opičky typu vláčiť do rokovacej miestnosti banány či kokakolu, búchanie topánkou po stene či blokovanie rečníckeho pultu som nikdy nerobil.

Boris Kollár, Sme rodina Otvoriť galériu Boris Kollár Zdroj: ik,fab,tg,han,anc,tasr Urobiť jeden deň protest a vytiahnuť z toho mediálnu pozornosť, prosím. Ale cez to všetko si nemyslím, že v tomto budú lepší ako Matovič. Myslím si, že v tomto je najlepší Matovič a toto je už len trápny plagiát.