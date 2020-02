V Plzni vypadlo z 5. poschodia dieťa: Matka stála v okne, potom spravila niečo strašné

Pád dieťaťa a jeho matky z paneláku vyšetrujú od stredajšieho dopoludnia policajti v Plzni. Podľa prvotných informácií vypadlo najskôr z piateho poschodia dieťa, matka po desiatich minútach zrejme skočila sama

Dvojica skončila s vážnymi zraneniami v nemocnici, informuje portál Novinky.cz. "Policajti sa zaoberajú presnou príčinou a okolnosťami prípadu, aby mohli s istotou povedať, či išlo o samovraždu, nešťastnú náhodu alebo úmyselný trestný čin," oznámila hovorkyňa polície Ivana Jelínková.

Svedectvá z miesta udalosti sa rôznia. Podľa niektorých najskôr vypadla z okna 10-ročná dievčina. Keď to jej matka zistila, na mieste už boli hasiči a ona pravdepodobne skočila. Podľa informácií Práva ale existujú svedkovia, ktorí videli, ako dieťa viselo z okna a žena ho držala za ruky. "Vôbec sa mu nesnažila pomôcť, pokúsiť sa ho vtiahnuť späť," povedali polícii. Tomu zodpovedá aj následný pád, keď dievča dopadlo na nohy a zadok. "Vyzerá to, že nemá žiadne vážne zranenia, ktoré by ho priamo ohrozovalo na živote. Je na pozorovaní na detskej jednotke intenzívnej starostlivosti," uviedol zdroj Práva.

Oveľa horšie je na tom jej matka, ktorá je v kritickom stave, lebo si pádom privodila ťažké poranenia hlavy. Hovorkyňa záchranky Mária Svobodová uviedla, že jej kolegovia sa snažili so ženou pri zásahu nadviazať kontakt. "Ešte než skočila, tak ju záchranári ubezpečovali, že dieťa bude v poriadku. Stála v okne, bola duchom neprítomná, pozerala sa pred seba do prázdna. Potom sa vrhla dolu," oznámila hovorkyňa.