Hongkong potvrdil druhé úmrtie na koronavírus: Muž trpel viacerými ochoreniami

Hongkong oznámil v stredu druhé úmrtie v dôsledku nákazy novým druhom koronavírusu.

Ide o 70-ročného muža, ktorý už predtým trpel viacerými ochoreniami, informovala agentúra Reuters.

Hongkončan bol jedným zo 62 potvrdených prípadov nákazy v Hongkongu, uviedla hovorkyňa miestnej Nemocnice princeznej Margaréty.

Okrem prípadov registrovaných priamo v Hongkongu je nakazených aj ďalších 52 občanov tejto autonómnej čínskej oblasti nachádzajúcich sa na palube lode Diamond Princess kotviacej v prístave japonského mesta Jokohama. Dovedna je na palube lode 352 Hongkončanov, 200 z nich má záujem o evakuáciu vládnymi charterovými letmi.

Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová vyzvala obyvateľov, aby rešpektovali karanténne opatrenia. Počas víkendu však stovky ľudí na viacerých miestach protestovali proti navrhovaným karanténnym strediskám. Predstavitelia verejnosti Lamovú vyzvali aj na úplné uzatvorenie hraníc s Čínou, čo však odmietla. Bolo by to podľa nej nepraktické, nevhodné a diskriminačné. Vláda sa riadi odporúčaniami vedcov a nariadeniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), uviedla.

Približne 500 zdravých pasažierov dostalo v stredu povolenie opustiť loď Diamond Princess, kde bolo doposiaľ potvrdených viac než 540 prípadov nákazy. Ide o najväčšiu koncentráciu infikovaných ľudí mimo územia pevninskej Číny, kde epidémia vypukla.

Svojich občanov z plavidla evakuovali už Spojené štáty, ktoré v pondelok dvoma lietadlami odviezli vyše 300 osôb. Prezidentský letecký špeciál priviezol v stredu do vlasti šesť Juhokórejčanov, ktorí pôjdu do karantény na Medzinárodnom letisku Inčchon. Austrália plánuje evakuovať 169 svojich občanov, ktorí majú priletieť do mesta Darwin, kde pôjdu takisto na dva týždne do karantény. Podobné plány oznámili aj Kanada či Taliansko.