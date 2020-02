Pred štyrmi rokmi prekvapil, keď sa so svojím hnutím dostal do parlamentu s takmer 7 %.

Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár (54) tvrdí, že ich cieľom je mať v týchto voľbách 11 % a verí, že jeho strana nebude chýbať vo vláde. Napriek tomu sa ostro vyhraňuje voči možným partnerom v PS/Spolu, ktorých spája s extrémizmom.

V posledných diskusiách sa snažíte profilovať ako samostatná jednotka, ktorá sa vymedzuje aj proti skupine okolo PS/Spolu aj proti Smeru a ĽSNS, no podobnú taktiku zvolil aj Igor Matovič, ktorému to, zdá sa, vychádza lepšie a má väčšie šance byť lídrom novej vlády. Čo ste spravili zle, že sa vám to nepodarilo?

- Ja si myslím, že nám sa to darí, lebo nepadáme. Keď si zoberiete ostatných, tak Igor rastie na ich úkor. My robíme štyri roky politiku pomoci, máme to na 120 stranách pripravené v programe. Ja sa nepýtam ako Igor Matovič, že čo ľudí trápi. Ja viem, čo ich trápi. Robím to 4 roky a nechcem hejtovať Matoviča, on má svojich voličov, ale my máme svojich.

Podľa posledných čísiel ešte pred moratóriom to vychádzalo aj tak, že vás nemusia potrebovať pri skladaní vlády. Máte dohodu s Matovičom, že vás vo vláde uprednostní pred nejakou inou stranou – či už PS/Spolu alebo Za ľudí?

- Tohto sa neobávam. Nemám dohodu s nikým. Čísla hovoria o stranách, s ktorými počítajú, ale som presvedčený, že sa tam nedostanú. Ale nebudem tu robiť ani pozitívnu ani negatívnu reklamu voči niekomu. My nie sme strana hejtov, urážok a ponižovania ostatných. Nie. My hovoríme, čo chceme urobiť pre ľudí, takže nejdem hovoriť, že tamten vypadne a ten nie. Som presvedčený, že nás bude potrebovať či jedna alebo druhá strana, keď bude skladať vládu.

Netajíte sa, že máte výhrady k svojim potenciálnym partnerom, tak by som si rád v skratke prešiel, čo si o nich vlastne myslíte. Dokáže Igor Matovič udržať vládu zloženú zo štyroch-piatich strán, ktoré sú navyše inak hodnotovo orientované?

- To sa musíte spýtať Matoviča. Ja vám budem hovoriť o sebe, nie o ňom. Som presvedčený o tom, že víťazná strana, a teraz nevieme, či to bude Matovič, by mala zostavovať vládu a mala by ponúknuť premiéra.

Igor Matovič hovorí, že môže byť premiérom aj nejaký externista. Vy si to viete predstaviť?

- Rešpektujem rozhodnutie v tejto veci strany, ktorá bude mať najviac percent. Keď sa rozhodne, že tam dá svojho lídra, tak tam bude mať svojho lídra. Keď sa rozhodne, že tam dá niekoho z externého prostredia a bude to spoločensky uznávaný človek, tak si myslím, že žiadna strana koalície nebude mať právo do toho zasahovať.

Zaujíma ma ešte PS/Spolu. Pri Michalovi Trubanovi hovoríte, že neviete, čo od ich koalície čakať, a ostro ste sa vyhraňovali voči ich protestom proti fašizmu. Prečo je to podľa vás nesprávne?

- Otvorene pomenovať a postaviť sa je správne, ale robiť extrémizmus nie. Každý extrémizmus je zlý. Aj ľavicový a pravicový. Ak mi vadí, keď niekto chodí hulákať a vykrikovať a hádzať kocky na jednej strane, ako to robil Mazurek, tak mi rovnako vadí, keď to robí PS voči kotlebovcom. Lebo to nie sú fašisti tí ľudia, ktorí prídu na mítingy. To sú ľudia, ktorí sú nahnevaní na to, čo sa tu deje. To sú protestné hlasy. Vy vidíte v nich rozdiel? Ja nie. Zažil som to na vlastnej koži, keď začali robiť bordel na našej konferencii. Keď začali po nás pľuť a hádzať jedlo. Takto sa nerobí politika, takto sa nebuduje demokracia.

Vyrozprávali ste si to už s Michalom Trubanom?

- Ale ja si nič nepotrebujem s nimi vyrozprávať. Keď je niekto nepríčetný, čo mu poviete?

Ak budete spolu sedieť vo vláde, asi budete musieť spolu komunikovať.

- Určite mu to poviem, to sa nemusíte báť.

Nedávno vyšlo video, v ktorom sa rozprávajú mafián Reichel s podnikateľom Šuligom o Andrejovi Kiskovi. Tvrdia, že Kiska vedel, že kupuje ukradnuté pozemky pod Tatrami. Veríte Andrejovi Kiskovi, že o ničom takom nevedel?

- Pozrite sa, ja musím povedať jednu vec. Platí tu prezumpcia neviny, a to pre všetkých. Aj pre Andreja Kisku. Pokiaľ sa nepreukáže, že to je pravda, tak ja nebudem vykrikovať, že Andrej nepatrí do politiky.

V jednej kauze už je obvinený, v súvislosti s daňami a svojou firmou KTAG. Budete presadzovať to, aby Kiska nebol na ministerskom poste v budúcej vláde?

- Ako som už hovoril, obvinenie je jedna vec. Ak sa to preukáže, že je to pravda, tak potom nemôže mať ministerstvo. Ja si môžem tiež všeličo vymyslieť. Treba počkať, ako sa to vyvinie. Pokiaľ sa to potvrdí, tak Andrej bude mať vážny problém. Buď to položím na stôl ja alebo v takej vláde nebudem.

O ktoré ministerstvá budete bojovať v prípade tvorenia vládnej koalície?

- My budeme bojovať o program našej strany. To je program pomoci rodinám. My budeme bojovať za tieto rodiny. Dali sme si tri okruhy, za ktorých pôjdeme do nejakej vlády. Samozrejme, že nebudem stavať byty cez ministerstvo obrany. Takže k tomu prináležiace ministerstvá sú doprava, sociálne veci a možno životné prostredie. A takto keď sa to naskladá a ostanú na kope už len silové rezorty, samozrejme, že hnutie Sme rodina sa bude usliovať po tom všetkom aj o silové rezorty.

Nedávno ste povedali, že Kočnera bežne mohli vídať ľudia v kaviarni pod parlamentom, kde sa s ním stretávali poslanci aj zo Smeru. Ktorí tam s ním boli?

- Ja tu nebudem robiť bonzáka. Ste investigatívny novinár, tak sa choďte opýtať čašníčky. Chodil tam veľmi často, a tí poslanci tam chodili. To je to najmenej, spýtať sa tých dievčať, ktoré ich tam obsluhovali, s kým ho tam vídali. Určite vám to povedia.

Vy Kočnera poznáte už dlhé roky a tiež hovoríte, že môže začať v prípade väzenia rozprávať o praktikách rôznych politikov. Nemôže vytiahnuť niečo aj na vás?

- Poznám ho tridsať rokov. Ja si myslím, že všetky nezmysly, ktoré na mňa mal, už vytiahol a nepreukázali sa. Spustil mi kopec trestných stíhaní vo veci. Ani jedna sa nepreukázala. Ja som s ním nepodnikal. Tu je jasne vidieť, na akej strane sa nachádza Boris Kollár a na akej Marián Kočner. Kto bol pre Kočnera šéf? Šéfa titulovali aj s Bödörom pána Fica. Všetko robil pre to, aby sa Smer udržal. V Threeme ste jasne počuli, že Kollár sa nesmie dostať do volieb v roku 2020. Prečo? No lebo ma nevedeli nijako ovládať.

Tvrdíte, že váš cieľ je mať vo voľbách 11 %. Ak sa vám, naopak, nepodarí prejsť do parlamentu, zabalíte to v politike?

- Ja nemám čo baliť. Povedal som, že budeme radi, ak sa dostaneme do parlamentu. Budem považovať za úspech, ak budeme mať viac ako 6,6 % ako to bolo v minulých voľbách. No a človek musí mať cieľ. Idete na olympiádu? Tak musíte mať cieľ vyhrať, nemôžete mať za cieľ zúčasniť sa. Ja sa nerád zúčastňujem. Vždy bojujem o tú najvyššiu métu. Ale človek musí byť aj príčetný. Takže my sme si dali takú hranicu, že k tej jedenástke by sme sa tak radi pozerali. Všetko, čo sa stretne od 6,6 k tej jedenástke, budeme považovať za úspech. Urobíme všetko pre to, aby sme mali čo najlepšie číslo.

Ak nebudete mať 5 %, tak to v politike zabalíte?

- Uvidíme, koľko budeme mať percent. Potom sa ma spýtajte prvého marca. Na všetko vám odpoviem veľmi rád.

Uvidíme po voľbách Borisa Kollára ako predsedu parlamentu?

- To sa nepýtajte mňa, ale našich voličov. Som presvedčený, že sme ľudí nesklamali, lebo vždy som dodržal, čo som sľúbil.

Takže vás môžeme vidieť na tomto poste?

- Ja som povedal, že nebudem v exekutíve. Samozrejme, keď dostaneme nejaké ministerské posty, budeme delegovať, ale Boris Kollár nebude žiadnym ministrom.