OTESTOVANÉ! Wilio nám ZADARMO zohnalo odborníka na obklad terasy za 12 minút

Opäť nesklamali. Služba wilio.sk sľubuje, že vám nájde remeselníka na akúkoľvek prácu už do pár minút. Wilio zákazníkom sprostredkúva služby viac ako 24 800 remeselníkov po celom Slovensku. A ako dokázal náš test, naozaj vám odborníka zoženie expresne rýchlo. Wilio má za sebou už viac ako 41 000 úspešných malých aj veľkých projektov.

Tentokrát sme na test využili kolegyňu Barboru, ktorá potrebovala položiť dlažbu na jej terase v centre Bratislavy na Dunajskej ulici.

Jednoduché zadanie dopytu

„Zo začiatku som mala jemné pochybnosti, či to bude fungovať. Ale potrebovala som nájsť obkladača, ktorý okrášli moju terasu. Kolegovia ma presviedčali, že s Wiliom nájdem odborníka expresne rýchlo. V podstate sa to podarilo za 12 minút,“ hovorí Barbora.

Tá si na stránke wilio.sk našla rubriku obklady a dlažby v sekcii Stavebné práce. Zadala, že práce budú v extriéri, aká je rozloha, materiál a rozmery dlažby, odpovedala na otázku, či už dlažbu kúpila a na záver nahrala fotografiu terasy, ktorú potrebuje obložiť. „Wilio ma milo prekvapilo. Tým, aké jednoduché bolo zadať dopyt a ako rýchlo som to bez problémov zvládla,“ hovorí Barbora.

Pravá ponuka za 12 minút

Barbora dostala prvú ponuku po desiatich minútach a po dvanástich sa jej ozval remeselník, ktorého si aj vybrala. „Bavilo ma sledovať, ako chodia ponuky. Prišlo ich celkovo päť. Tá, ktorú som si vybrala, prišla tretia. Remeselník so mnou začal proaktívne komunikovať. Pýtal sa na detaily dlažby a či mám nakúpené aj ďalšie potrebné veci. Naša debata trvala asi 15 minút,“ dodáva Barbora.

Recenzie pomôžu

Tá si následne zobrala hodinu na to, aby si pozrela recenzie remeselníkov, ktorí sa jej ozvali. „Remeselník, ktorý sa mi ozval, mal výborné hodnotenia a recenzie od spokojných zákazníkov. Ostatní na tom boli tiež dobre, ale pán Peter si ma získal svojím aktívnym prístupom. Napokon sme sa expresne rýchlo dohodli a dlažbu mi položil počas uplynulého víkendu, keďže sme mali doslova jarné počasie. Kamaráti ma strašili, že budem remeselníka zháňať dlhé týždne. Vďaka Wiliu to tak nebolo. A ja som bola som taká spokojná, že som pridala pozitívnu recenziu,“ dodáva Barbora.

Wilio v číslach

24 864 overených poskytovateľov

41 380 zadaných projektov

8 758 overených poskytovateľov v sekcii obklady a dlažby

9,6 z 10 priemerne hodnotenie poskytovateľov zákazníkmi

Aké sú skúsenosti ďalších zákazníkov?

„Konečne pekná apka na služby. Vyriešil som cez to dva projekty a vždy prišiel v pohode majster. Mám pozitívnu skúsenosť.“

„Výborná a prehľadná služba, rýchle reakcie záujemcov aj podpory. Len tak ďalej.“

„Super nápad, nie raz som strávil plno času hľadaním majstrov a referencii na nich. Toto je jednoduchší spôsob. Prvé ponuky mi prišli veľmi rýchlo.“

