Famózna Vlhová siaha na tri glóbusy: Akú má šancu vyhrať Svetový pohár?

Na obzore je ďalší zápis Petry Vlhovej (24) do histórie slovenského lyžovania. Už je našou prvou svetovou šampiónkou v tomto športe, no a o pár týždňov sa môže stať prvou Slovenkou s krištáľovým glóbusom.

Ten sa udeľuje za prvenstvo v niektorej z disciplín zjazdového lyžovania.

Pred sezónou hovorila o tom, že by chcela vybojovať aspoň jeden, no aktuálne má vzhľadom na nečakanú situáciu s jej najväčšou rivalkou šancu aj na tri glóbusy!

Dokonca aj veľký krištáľový glóbus za celkové poradie Svetového pohára v sezóne nemusí byť len utópiou, ako sa o tom hovorilo na začiatku ročníka, ktorý v Petrinom prípade poznačilo zranenie z letnej prípravy. Všetko sa otvorilo po udalosti, ktorá otriasla lyžiarskym svetom. Jasnej adeptke na takmer všetky glóbusy Mikaele Shiffrinovej (24) tragicky zomrel otec Jeff († 65), ktorý podľa amerických médií spadol zo strechy novopostaveného rodinného sídla v coloradskom mestečku Edwards, a ona sa stiahla z kolotoča pretekov.

Stále nie je jasné, kedy sa Mikaela na biele svahy vráti. Američankina absencia otvorila dvere viacerým pretekárkam na oveľa lepšie umiestnenie, ako sa predpokladalo. To platí aj pre slovenskú lyžiarsku hviezdu, ktorej tréner Livio Magoni (56) na začiatku tejto zimy hovoril o jednom glóbuse. On spomínal ten za alpskú kombináciu, v ktorej získala jeho zverenka vlani striebornú medailu. Lenže pád v prvej kombinácii sezóny v Zauchensee zmaril jej nádeje. „Len s tromi pretekmi v sezóne, bohužiaľ, šanca na zisk glóbusu v tejto disciplíne je veľmi malá,“ prehodnotil Magoni ambície.

O sedem glóbusov

V tejto sezóne lyžiarkam rozdajú až sedem glóbusov – jeden veľký za celkové hodnotenie a šesť malých (zjazd, slalom, obrovský slalom, super G, alpská kombinácia a paralelný slalom). Práve v paralelných disciplínach sa meno Petry Vlhovej spomínalo najčastejšie v súvislosti s malým glóbusom. V programe sú troje preteky za sezónu. Prvý paralelný slalom v St. Moritzi vyhrala a jej najväčšia konkurentka Mikaela Shiffrinová v ňom ani neštartovala. V paralelnom obrovskom slalome skončila Petra v „šestnásťfinále“. V hodnotení paralelných súťaží je so 113 bodmi na prvom mieste.

Rodáčka z Liptovského Mikuláša nasadila do boja o glóbusy aj úspešné štarty v rýchlostných disciplínach, ktoré v minulosti vynechávala.

To, čo sa zdalo byť len teóriou, je od nedele realitou. Rodáčka z Liptova vyhrala posledné tri slalomy v kalendári a po víťazstve v Kranjskej Gore sa ocitla na prvej priečke hodnotenia slalomu, s náskokom 20 bodov pred Shiffrinovou. Ak by Petra vyhrala aspoň jeden zo zvyšných troch slalomov sezóny, tak by si aj v prípade rovnosti bodov so Shiffrinovou odniesla malý glóbus, keďže by mala na konte viac víťazstiev. Od Petry ako majsterky sveta v obrovskom slalome sa očakával glóbus v tejto disciplíne. Aj ten sa môže stať realitou. Slovenka stráca na Talianku Brignoneovú 74 bodov a ak potvrdí stúpajúcu formu...

Ona musí chcieť

Livio Magoni má v tom jasno. Jeho slovenská zverenka má potenciál byť najlepšia na svete vo všetkých disciplínach. „Petra musí pochopiť, že ak sa plne oddá tomuto športu, dokáže to,“ povedal Magoni v rozhovore pre RTVS a dodal: „Z Petry sme dostali 70 percent toho, čoho je schopná. No chcieť musí najmä ona. Ona musí tlačiť na nás.“ To, že chce, je o Petre známe. Vedia o tom všetky jej súperky. A práve vďaka tomu sa môže stať, že po 22. marci, keď sú v Cortine d’Ampezzo na programe posledné preteky SP tejto zimy, bude mať nie jeden krištáľový glóbus.

Zdroj: Infografika Nového Času

Stav v boji o trofeje

Celkové poradie v SP (po 26 zo 40 pretekov):

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1 225 bodov

2. Federica Brignoneová (Tal.) 1 112

3. Petra VLHOVÁ (SR) 1 071





SP v slalome (po 6 z 9 pretekov):

1. Petra VLHOVÁ 460 bodov

2. Mikaela Shiffrinová (USA)440

3. Katharina Liensbergerová (Rak.) 276

Ďalší program 8. marca Oft erschwang, 14. marca Aare a 21. marca Cortina d’Ampezzo





SP v obrovskom slalome (6/9):

1. Federica Brignoneová (Tal.) 407 bodov

2. Petra VLHOVÁ 333

3. Mikaela Shiffrinová (USA)314



Ďalší program 7. marca Ofterschwang, 13. marca Aare a 23. marca Cortina d’Ampezzo





SP v paralelných disciplínach (2/ 3):

1. Petra VLHOVÁ 113 bodov

2. Clara Direzová (Fr.) 100

3. Federica Brignoneová (Tal.)90

Ďalší program 12. marec Aare





SP v alpskej kombinácii (1/3):

Petra v tejto sezóne ešte nebodovala. Prvé preteky v rakúskom Zauchensee nedokončila, keď spadla už v prvej časti kombinácie v super- G.

1. Federica Brignoneová (Tal.) 100 bodov

2. Wendy Holdenerová (Švajč.) 80

3. Marta Bassinová (Tal.) 60

Ďalší program 23. februára Crans Montane a 1. marca La Thuile