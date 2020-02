Pilot požiadal svoju priateľku o ruku netradične: Prsteň jej spadol priamo z neba

Tomu sa hovorí romantické gesto. Pilot amerického vojenského letectva vyslal snubný prsteň v meteorologickom balóne do výšky 28 kilometrov. Keď padol na zem, pomocou GPS ho našla jeho priateľka. Povedala áno?

Stuart Shippee a jeho priateľka Marie Lisman mali v pláne vyslať meteorologický balón, na ktorom mala byť pripevnená pamätná minca 393. bombardovacej perute zo základne Whiteman. Stuart v tejto jednotke lieta na bomardéri B-2. Mincu chceli natočiť kamerou, ako sa vznáša oblohou až do stratosféry. Stuart však v poslednej chvíli tak, aby si to Marie nevšimla, vymenil mincu za imitáciu snubného prsteňa. Pri plánovaní tohto husárskeho kúsku sa spoľahol na svoje vzdelanie leteckého inžiniera. Na skúšku niekoľkokrát vypustil spolu s balónom mince, aby si bol istý, že aj s prsteňom sa to podarí a on bude tak môcť požiadať svoju vyvolenú o ruku. Urobil to v čase, keď bola Marie cez víkend s ním a pomohla mu s vypúšťaním sondy.

Na videu vidno ako v rýchlosti vymenil mincu za imitáciu prsteňa a krátko nato sa už balón vznášal vzduchom. V zábere boli prsteň a krásna scenéria, najprv missourskej krajiny, neskôr oblakov a napokon bolo vidno hranicu stratosféry a vesmíru vo výške 28 kilometrov nad morom, dokonca i zakrivenie zemegule. Meteorologický balón následne praskol a padal na zem. Marie ho hľadala pomocou GPS zariadenia, ktoré bolo na ňom pripevnené. Keď ho našla v kukuričnom poli, už za ňou kľačal Stuart so skutočným prsteňom. Až keď uvidela, čo robí jej snúbenec, všimla si aj prsteň na balóne. „Stratila som reč! Po dlhom dni a ťažkom hľadaní balóna som bola veľmi šťastná, že sa skončil takto krásne,“ dodala Marie. Samozrejme, povedala áno.