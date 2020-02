Réwayova genialita očarúva Popradčanov: Veľká chvála od spoluhráčov

Najväčší ohlas v prestupovom období Tipsport Ligy vzbudil Martin Réway (25). Bývalý reprezentačný útočník sa po zdravotných problémoch pokúsil reštartovať kariéru v Kladne, ktoré nedávno vymenil za Poprad. Podľa spoluhráčov do kabíny zapadol bezproblémovo.

Vedenie dalo Réwayovi do klauzuly aj netradičný bod, že nemôže hovoriť s médiami a naplno sa sústredí len na svoje výkony. Po víťazstve 7:5 nad Nitrou tak za neho hovorili spoluhráči.

„Martin je sám o sebe kapacita. Hrá s rozumom a prihrávku má neskutočnú! Neviem sa vžiť do toho, čím si prešiel, lebo som to nezažil, ale klobúk dolu pred tým, ako to zvláda. Či už zo strany médií, alebo aj hráčov okolo neho, pretože nároky v šatni má na neho každý rovnaké. Urobíme všetko, aby mal pohodu,“ povedal pre hokejportal.sk Patrik Svitana.

„Všetci vieme, že Martin má neskutočné videnie a na ľade to dokazuje prihrávkami. Držím mu palce, aby nabral dostatok kondície a bol platný pre toto mužstvo. Je neskutočné, ako sa vrátil, a skláňam pred ním klobúk, ako bojuje,“ doplnil reprezentačný obranca Martin Chovan.