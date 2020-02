Hráč Porta sa stal terčom rasizmu: Okamžitá reakcia politických špičiek

Nedeľný zápas najvyššej portugalskej súťaže medzi domácim Guimaraesom a FC Porto poznačil rasistický incident

Útočník hostí Moussa Marega strelil víťazný gól na 2:1, to sa očividne nepáčilo divákom na tribúnach, ktorí reagovali opičími zvukmi. Hráč Mali odmietol pokračovať v hre a napokon sa v 71. minúte nechal vystriedať. Nepomohla ani intervencia spoluhráčov. Navyše, od rozhodcu videl žltú kartu za to, že odmietol pokračovať v zápase.

Marega počas odchodu do šatne ukázal domácim tribúnam "prostredník" a neodpustil si ani jasný odkaz prostredníctvom sociálnej siete: "Rasisti na štadiónoch sú idioti." Neopomenul ani rozhodcov, ktorým adresoval sarkastickú poznámku: "Ďakujem, že ste ma nebránili a dali žltú kartu, za to, že som hájil svoju farbu pleti." Marega abandona o relvado no D. Afonso Henriques contra a vontade de colegas e equipa técnica#LigaNOS #VSCFCP

Incident v krajine vyvolal nevôľu, správanie priaznivcov Guimaraesu odsúdili aj čelní predstavitelia Portugalska vrátane predsedu vlády a prezidenta. "Žiadny človek si nezaslúži takéto zaobchádzanie. Je to neakceptovateľné. Všetky podobné činy sa musia vyšetriť a potrestať," citovala agentúra AP vyhlásenie premiéra Antonia Costu. Na jeho slová nadviazala hlava štátu Marcelo Rebelo: "Portugalská ústava, rovnako ako ja, odsudzuje všetky prejavy rasizmu, xenofóbie a diskriminácie."

Za svojho hráča sa postavil aj portský klub, ktorý žiada adekvátne tresty, aj vedenie najvyššej súťaže. "Je to hanba, znevažuje to futbal i ľudskú dôstojnosť," uviedol riadiaci orgán portugalskej ligy.

Tamojšia polícia už vec vyšetruje, vo svojom stanovisku uviedla, že v danej chvíli nebola schopná identifikovať útočníkov. Podľa tamojšieho práva hrozí previnilcom trest odňatia slobody až na päť rokov.