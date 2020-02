Oslava, ako sa patrí: Peťu čakali v cieli sladké bozky od priateľa

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (24) triumfovala už tretíkrát za sebou, keď zvíťazila v nedeľňajšom slalome žien v Kranjskej Gore. V cieli ju čakala sladká odmena - bozk od priateľa Michala Kyselicu.

Peťa oslávila víťazstvo ako sa patrí. Na stupni víťazov si už tradične odpila zo šampanského spolu so súperkou Vendy Holdenerovou, ktorá skončila na druhom mieste. No nebolo to len šampanské, ale najmä priateľ Michal Kyselica, na ktorého sa Peťa v cieli tešila. Ten ju odmenil sladkým bozkom. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Petra Vlhová si víťazstvom pripísala ôsme prvenstvo v slalome v kariére a štrnáste celkovo. Vďaka zisku sto bodov sa dostala na čelo priebežného hodnotenia disciplíny pred Američanku Mikaelu Shiffrinovú. Líderka celkového poradia Svetového pohára a najlepšia slalomárka sezóny Shiffrinová v Slovinsku neštartovala z rodinných dôvodov. Z hodnotení disciplíny stráca na Vlhovú 20 bodov.

Do konca sezóny sa v rámci Svetového pohára v alpskom lyžovaní 2019/2020 odohrajú ešte tri preteky v slalome, v ktorých si Vlhová môže udržať svoj náskok na čele poradia a získať tak malý glóbus.