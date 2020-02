Britániu po príchode víchrice Dennis zasiahli vážne záplavy: Meteorológovia vydali najvyššiu výstrahu

Víchrica Dennis priniesla so sebou v nedeľu na Britské ostrovy prudký vietor a silné lejaky, spôsobila záplavy a vážne škody na majetkoch.

Britskí meteorológovia vydali viac ako 350 varovaní pred záplavami vrátane červenej výstrahy pre región južného Walesu, píše agentúra AP. Britská meteorologická služba vydáva najvyššiu - červenú - výstrahu iba pokiaľ predpokladá, že počasie môže predstavovať "ohrozenie životov". Je to prvýkrát, čo služba vydala takéto upozornenie od decembra 2015. O niekoľko hodín neskôr bola úroveň varovania znížená, i keď aj podľa tohto stupňa hrozia vážne záplavy.

Meteorológovia predpovedali, že v južnom Walese môže napršať až 140 mm zrážok. V tejto oblasti sa už rozvodnilo viacero riek. Hoci prognózy očakávajú kulmináciu zrážok v nedeľu večer, varovania pred povodňami zostanú v platnosti naďalej. Pôda na Britských ostrovoch je totiž stále nasýtené po minulotýždňových lejakoch v dôsledku víchrice Ciara.

Víchrica Dennis, štvrtá pomenovaná víchrica tejto sezóny, so sebou z Atlantického oceánu na Britské ostrovy priniesla prívalové vlny, lejaky a mimoriadne silný vietor so silou hurikánu. Živel si v sobotu vyžiadal životy dvoch ľudí. Britská vláda povolala do grófstva West Yorkshire na pomoc pri zvládaní situácie s povodňami desiatky príslušníkov armády. V dôsledku prudkého vetra zrušili v krajine stovky letov. Letecká spoločnosť Easyjet iba v sobotu napríklad zrušila 230 letov. Lety rušia aj aerolínie British Airways. Opatrenia pocítili desiatky tisícok cestujúcich. Meškania a obmedzenia v doprave postihli aj cestujúcich, ktorí využívajú britské železnice.