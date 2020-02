Peter Privara o vrcholoch sezóny: Toto je 8 výziev slovenskej cyklistiky!

Slovenská cyklistika sa v poslednom desaťročí točí hlavne okolo Petra Sagana (30). Fenomenálneho pretekára aj tento rok čaká niekoľko zaujímavých výziev rovnako ako národný zväz.

Na čo sa v tejto sezóne môžeme tešiť, sa pozrieme očami prezidenta zväzu Petra Privaru. Vrcholový funkcionár, ktorý pred dvomi týždňami prežil pokus o svoje odvolanie skupinou Transparentná cyklistika, vytipoval osem ťahákov tohto cyklistického roka.



1. Sagan na Giro d´Italia

Giro sa začína v susednom Maďarsku. Bude to veľký sviatok pre slovenských fanúšikov, keďže Petra budú môcť vidieť naživo kúsok za hranicami. Je dobré, že Peťo sa rozhodol štartovať na Gire. Na svete je niekoľko cyklistov, ktorým sa podarilo zvíťaziť v etapách na všetkých troch podujatiach - Giro, Tour a Vuelta. Na Gire bude viacero etáp, kde by Peťo mohol zvíťaziť. Som presvedčený, že bude bojovať o modrý dres lídra bodovacej súťaže.

2. Sagan na Tour

Vražedná kombinácia Gira a Tour je pre Petra veľkou výzvou. História si pamätá cyklistov, ktorí úspešne absolvovali obe podujatia, dokonca trom cyklistom sa podarilo zvíťaziť v celkovom poradí na oboch podujatiach v jednom kalendárnom roku. Myslím, že je v Peťových silách aj po ťažkom Gire obhájiť zelený dres na Tour de France a pridať aj nejaké víťazstvo v etape. Ideálne by bolo víťazstvo v poslednej etape v Paríži na Champs-Élysées. Toto víťazstvo mu chýba v jeho excelentnej zbierke víťazstiev.

3. Olympiáda v Tokiu

Peťo berie OH v Tokiu 2020 ako jeden z vrcholov sezóny. Vieme, že sa vie pripraviť na jednodňové preteky, aj keď mu profilovo nesedia. Preteky jednotlivcov začínajú len 5 dní po skončení Tour de France a treba k tomu celému prirátať aj časový posun, dlhý čas cestovania či aklimatizáciu. Z tejto stránky to bude extrémne náročné. SOŠV prisľúbil maximálnu podporu, ako aj personálne a technické zabezpečenie. Peťa na štarte v Tokiu doplní jeden člen tímu Bora-Hansgrohe alebo člen Dukly Banská Bystrica. O účasť na OH bojuje aj člen Dukly Banská Bystrica Martin Haring v disciplíne MTB XC. Momentálne sa v kvalifikácii nachádza na postupovom mieste. Kvalifikácia sa končí 31. 5. 2020.

4. Okolo Slovenska

Už 64. ročník sa uskutoční v dňoch 16. - 19. 9. Termín týždeň pred MS vyhovuje veľkému množstvu cyklistov ako posledná príprava pred MS. Aj tento rok máme nahlásenú veľmi kvalitnú účasť. Potvrdených máme 5 World Tour tímov na čele s Deceuninck- Quick Step a Bora-Hansgrohe. So 6. tímom World Tour momentálne rokujeme. Na prihláške Bora-Hansgrohe sa nachádza aj meno Petra Sagana. Preteky začínajú v Žiline a pokračujú Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Zlaté Moravce a končia v meste Skalica. Verím, že tieto tímy a meno Petra Sagana vyvolá na Slovensku veľký ošiaľ.

5. MS na ceste vo Švajčiarsku

Svetový šampionát bude vyhovovať vrchárom z krajín ako Kolumbia, Španielsko, Taliansko a Francúzsko. Ale prekvapiť vedia aj Belgičania a Holanďania. UCI sa snaží vyberať organizátorov MS tak, aby každý rok bol iný profil. Preto Sagan uvažuje o tom, že vynechá MS vo Švajčiarsku. Budúci rok v Belgicku bude trať, ktorá mu bude vyhovovať a bude mat veľkú šancu získať štvrtý dúhový dres majstra sveta. Kvalifikácia na MS 2020 však ešte nie je uzavretá.

6. Nová generácia

SZC podporuje 15 Centier talentovanej mládeže, kde naši tréneri pracujú s veľkým množstvom mladých talentov. Na talenty typu Velitsovcov a Saganovcov si však musíme ešte počkať. Sme malý národ a talenty akoby sa nám zjavovali v určitých vlnách. Jednoducho sú ročníky, ktoré sú úspešnejšie iné, naopak, menej úspešnejšie. V súčasnom období máme niekoľko jednotlivcov, ktorí sa môžu porovnávať so svojimi rovesníkmi u nás, ako aj vo svete. Martin Svrček skončil tretí na Olympijských hrách mládeže EYOF. Veľkým prísľubom do budúcna je aj Jakub Jenčuš a z dievčat sa prezentuje vo veľmi dobrom svetle Radka Paulechová.

7. Výstavba NCC

Národné cyklistické centrum (NCC) je projekt, ktorý vznikol pred siedmimi rokmi. V NCC budú zastrešené odvetvia: cestná cyklistika, dráhová cyklistika, MTB XC, cyklokros, cyklotrial, sálová cyklistika, BMX-Race, BMX-Free style. Z týchto 8 odvetví je 5 olympijských. V roku 2019 nám vláda Slovenskej republiky schválila dotáciu 29 mil. eur. Objekt a areál by mali byť dostavané do konca roku 2023.

8. Podpora mládeže

Kategóriu U23 (19 - 23 rokov) v slovenskej cyklistike najviac tlačí topánka. Prechod z kategórie juniorov k mužom je veľmi ťažký a vyžaduje si veľké úsilie cyklistov, ale aj vysoké finančné krytie a lepšie technické zabezpečenie. Okrem podpory cez Zväzové centrum podpory mládeže (ZCPM) sme v roku 2019 vytvorili projekt U23, ktorý bude pokračovať aj v rokoch 2020-2021. Táto kategória má samostatne plateného trénera, profesionálneho mechanika, sprievodné autá. Musíme však byť trpezliví, nemôžeme hneď očakávať medaily z vrcholových podujatí.