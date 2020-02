Slovan si poradil s Nitrou, Zvolen rozstrieľal Miškovec aj zásluhou Zuzinho hetriku

Hokejisti HC Slovan Bratislava vyhrali v dueli 49. kola Tisport Ligy na ľade HK Nitra 4:1. Hokejisti Zvolena deklasovali Miškovec 9:2.

V úvodnej tretine si domáci vedeli vypracovať tlak, ale v zakončení stroskotali na Habalovi. Blackwater nastrelil hornú žŕdku a Buček v úniku neuspel. Naopak, hostia vyťažili z minima maximum, keď skórovali až dvakrát. Najskôr v 15. minúte usmernil puk do brány Urbánek a o minútu sa po vyšachovaní obrany presadil Zigo.

Druhá tretina bola v úvode opatrnejšia, no od druhej polovice boli aktívnejší domáci. Strelcov Nitry opäť privádzal do zúfalstva Habal, ktorého čaro dokázal prelomiť až v predposlednej minúte Scheidl. Pred záverečnou tretinou to bol dôležitý moment pre Nitru. V 46. minúte mal na hokejke vyrovnanie Minárik, ktorého pekne našiel McNally, ale Habal sa stihol presunúť.

V 54. minúte bol v dobrej pozícii Yellow Horn, ale akciu prekombinoval a Blackwatera vychytal Habal. Vzápätí vystrelil nenápadnú strelu Demo a Nagy kapituloval - 1:3. Definitívu zápasu dal v 57. minúte strelou od modrej čiary Štajnoch. Slovan dal Nitre v zápase lekciu z efektivity. Obranca Detvy strelil v Tipsport lige pekný gól, mal však jednu chybičku

Hokejisti Zvolena deklasovali v piatkovom domácom zápase 49. kola Tipsport Ligy Miškovec 9:2. Hetrikom sa blysol Peter Zuzin. Zvolenčania potvrdili vynikajúcu formu, keď zvíťazili siedmykrát za sebou.

Domáci mohli otvoriť skóre už po dvoch minútach, keď sa Štrauch rútil sám na Rajnu, no nepochodil. Zvolenčania pykali v 15. minúte, keď Tomek neudržal strelu Wehrsa a Láda poslal hostí do vedenia. Z toho sa však dlho netešili, už o 77 sekúnd neskôr vyrovnal Zuzin a šesť sekúnd pred prvým klaksónom Thompson otočil stav zápasu.

Druhá tretina bola jasne v réžií Zvolenčanov. Už v úvode Zuzin zvýšil na 3:1, v 32. minúte hral Miškovec presilovku, no Betker sa dostal do úniku. Hoci trafil žŕdku, akciu dokončil Tibenský a Zvolen viedol už 4:1. To z ich strany nebolo všetko, v 36. minúte ukázali Zvolenčania ako hrať v početnej výhode, keď Švarného strelu dorazil Zuzin a skompletizoval svoj hetrik.

V záverečnom dejstve Zvolen nepoľavil a pridal ďalšie štyri góly. Na Halamov zásah odpovedal Szirányi, no Miškovec vzápätí inkasoval z hokejok Tibenského, McPhersona a konečné skóre stanovil necelú minútu pred koncom duelu Mikúš.

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC 07 WPC Koliba Detva 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Góly: 23. M. Surový (Tamáši, Kramár), 32. Vybiral (Oško, Piatka)

HK Nitra - HC Slovan Bratislava 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Góly: 39. Scheidl (Morrison) - 15. Urbánek (St. Pierre, Basaraba), 16. Zigo (Abdul, Pance), 55. Demo (Štajnoch, Kytnár), 57. Štajnoch (Pance, Viedenský)

HKM Zvolen - DVTK Jegesmedvék Miškovec 9:2 (2:1, 3:0, 4:1)

Góly: 16. Zuzin (Kubát, McPherson), 20. Thompson (Trotter, Corrin), 22. Zuzin (McPherson, Štrauch), 32. Tibenský (Betker), 36. Zuzin (Švarný, Corrin), 46. Halama (Betker, Švarný), 52. Tibenský (Petran, Marcinek), 55. McPherson (Mráz, J. Mikúš) 60. J. Mikúš (Štrauch) - 15. Láda (P. Kiss, Wehrs), 50. Szirányi (Valchař, P. Kiss)