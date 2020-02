Čerstvá mamička Nízlová je už v Neapole aj s dcérkou: Celá rodina odletela za Lobotkom

Už sú spolu! Speváčka z dua Twiins Daniela Nízlová (33) sa s futbalistom Stanislavom Lobotkom (25) už mesiac teší z dcérky Lindy.

Športovec, ktorý nedávno prestúpil zo španielskej Celty Vigo do talianskeho Neapola, má od včera už svoje dievčatá pri sebe. Čerstvá mamička odletela aj so svojou malou princeznou. Na bratislavskom letisku však nemusela byť už dve hodiny pred odletom, ani nervózne stepovať v odletovej hale v dlhom rade cestujúcich. Twiinska si totiž dopriala luxus za viac ako 7 000 eur a do mesta pod Vezuvom sa dopravila súkromným lietadlom.

Stanislav Lobotka si ani nemohol priať krajší darček na deň zaľúbených, aký včera dostal. „Valentínsky darček pre tatinka,“ napísala k fotke ich malej princeznej na sociálnej sieti Daniela Nízlová, ktorá si to spolu s rodičmi a sestrou Veronikou včera namierila na bratislavské letisko. Rodina pri- šla napakovaná batožinou a s početnými kuframi a s „nalodením“ pomáhal najmä speváčkin otec.

Daniela niesla v náručí svoje dievčatko, ktoré zababušila do ružovej deky a s úsmevom na tvári odkráčala k súkromnému terminálu. Letenky však neriešila klasickým spôsobom, ale vo veľkom štýle. Keďže prominentný futbalista teraz môže dopriať život na vysokej nohe nielen sebe, ale aj svojim najbližším, niet divu, že speváčka sa aj s dcérkou vybrala do Talianska súkromným lietadlom.

Dopriali si luxus

Tento špás aj niečo stojí a cena za prenájom lietadla, ktoré pasažierov dopraví z Bratislavy do Neapola, sa pohybuje od 7 300 eur vyššie. Prominentný športovec sa však nedávno stal členom talianskeho klubu SSC Neapol a podľa žurnalistu zo Sky Italia Sport Gianlucu Di Marzia podpísal zmluvu na štyri a pol roka s gážou 1, 8 milióna eur ročne. Luxus a pohodlie preto môže bez problémov dopriať nielen sebe, ale aj svojim najbližším. Otvoriť galériu Stano Lobotka Zdroj: instagram/sscnapoli

Kontrakt podpísal tesne po tom, ako prišla na svet jeho malá princezná, no prvýkrát ju uvidel až dva týždne po jej narodení, keď mohol na otočku prísť na Slovensko. Takéto scenáre, ktoré obsahujú nekonečné čakanie či smútok z odlúčenia, by sa však už opakovať nemali. Od včerajška sa totiž popri práci bude môcť naplno venovať aj svojim dvom dievčatám.

Súkromný let stojí tisíce eur

- odletieť je možné už do dvoch hodín od uskutočnenia objednávky

- na letisko stačí prísť pätnásť minút pred odletom na súkromný terminál

- cena prenájmu lietadla sa pohybuje v tisícoch eur, v závislosti od destinácie, typu lietadla a požadovaného komfortu

- v prípade trasy Bratislava - Neapol sa cena pohybuje od 7 311 eur vyššie, na výber je niekoľko lietadiel