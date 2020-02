Smrť Violy († 34) sa stále viac zamotáva: Spadla pred smrťou do Dunaja?!

Jej smrť stále nevedia vysvetliť. Od nálezu zúboženého tela Violy Macákovej († 34) v bratislavskom prístave uplynuli už tri mesiace.

To, ako mladá žena prišla o život, otriaslo aj skúsenými kriminalistami a doteraz nedáva spávať najmä jej rodine a blízkym. Aj napriek časovému odstupu je smrť bývalej modelky stále opradená záhadou. Policajti postupne skladajú časovú os posledných hodín jej života. Najnovšie informácie z prostredia vyšetrovania sú minimálne zarážajúce. Viola Macáková bola do pol pása v Dunaji.

Učiteľka angličtiny zrejme prežívala v posledných dňoch svojho života ťažké obdobie. Naznačujú to zistenia polície. Muži zákona vypočuli desiatky známych a blízkych Violy Macákovej († 34). A práve to ich malo primäť k tomu, aby sa zaoberali aj verziou, že smrť mladej ženy nebola spôsobená inou osobou.

Podľa informácií Nového Času nebohá Viola absolvovala krátko pred smrťou viacero záhadných telefonátov. V nich sa napríklad ospravedlňovala za veci z dávnej minulosti. Niektoré z nich boli staršie aj viac ako 10 rokov. Okrem toho sa mala lúčiť s ľuďmi, s ktorými nebola v kontakte celé roky, a telefónne čísla na nich si podľa výpovedí svedkov zháňala veľmi pracne.

Mokrá do pol pása

Vyšetrovanie záhadnej smrti bývalej modelky zamestnáva desiatky policajtov. Tí preverujú každý detail, ktorý by ich mohol priviesť k vysvetleniu okolností jej úmrtia. Medzi nimi aj to, že Viola, keď ju našli v bratislavskom prístave, bola od pol pása dole mokrá. Po mesiacoch skúmania jej oblečenia Kriminalistický a expertízny ústav prišiel so šokujúcim zistením.

Dunajskú vodu totiž podľa neho mali nájsť na sukni, pančuchách, na topánkach a aj v topánkach nebohej učiteľky. Ani tu však pátranie po stopách toho, čo sa v osudnú noc z 10. na 11. novembra 2019 stalo, nekončí. Policajti majú kamerové záznamy, na ktorých je Viola Macáková ešte nažive.

Na záberoch nasnímaných v okolí Šafárikovho námestia približne o jednej v noci je vidieť, ako mladá žena úplne sama, akoby len tak bezcieľne, blúdi ulicami Bratislavy. Policajtom sa doteraz nepodarilo nájsť nikoho, kto by bol s mladou ženou v osudný deň, večer či noc pred nájdením jej tela v kontakte.

Bez cudzieho zavinenia?

Podľa informácií Nového Času vyšetrovateľ pracuje aj s verziou, že Viola Macáková mohla zomrieť bez cudzieho zavinenia, a teda jej smrť mohla nastať zhodou nešťastných náhod alebo pri pokuse o samovraždu. „V danej veci sú vykonávané všetky úkony potrebné pre náležité objasnenie veci. K zmene právnej kvalifikácie nedošlo – v danej veci je vedené trestné stíhanie pre trestný čin zabitia.

Obvinenie konkrétnej osobe doposiaľ vznesené nebolo. Z dôvodu, aby nedošlo k zmareniu či k sťaženiu vyšetrovania, bližšie informácie v súčasnosti nie je možné poskytnúť,“ reagovala na naše otázky hovorkyňa bratislavskej polície Veronika Martiniaková. Viac svetla do prípadu by tak mohla vniesť počítačová animácia pádu z brehu do Dunaj alebo vyšetrovací pokus.

Čo sa stalo v osudnú noc?

Zúboženú Violu Macákovú našli ráno 11. novembra 2019 v bratislavskom prístave. Keď na miesto prišli záchranári, bola ešte nažive, avšak zomrela v sanitke, keď tá ešte ani nevyštartovala smerom k nemocnici. Pri pitve sa zistilo, že Viola zomrela v dôsledku embólie. Mala však zlomený dvanásty stavec, odreté kolená a poranený konečník. Tieto informácie postavili na nohy políciu aj verejnosť. Hovorilo sa o vražde aj zabití. Na viacero otázok už dnes policajti poznajú odpoveď. Žiadny páchateľ však podľa nich zatiaľ neexistuje.