Juraj Bača ako lokálpatriot v šou Zem spieva si to zamieril na Považský hrad, kde chcel prekvapiť folklórny súbor Považan. To sa mu aj podarilo, a to nielen svojou prítomnosťou, ale aj tým, že si s členmi súboru dokázal - ako sa vraví - zakrepčiť. Hoci pravdupovediac Juraj očakával iné privítanie než sólo tanec. Ako celé ich stretnutie dopadlo, uvidíte v šou Zem spieva v sobotu večer na Jednotke.