Rozruch na tréningu slovenského chodca: Na Mateja Tótha zavolali políciu

Slovenský chodec Matej Tóth (37) riešil kuriózny prípad. Na ostrove Tenerife na neho a jeho tím zavolali políciu!

Šéforovi autobusu totiž prekážalo, že Tóth so svojou skupinou trénuje na ceste.

"Vedel som, že mi hádam želiezka na ruky nedajú, robil som si svoju robotu. Je to trošku na zamyslenie. Na ceste trénujeme nielen chodci, bežci, ale takisto aj cyklisti. Nevidel som tu nikoho, kto by zakazoval chodiť po ceste cyklistom. V tomto prípade išlo asi iba o nejakú ješitnosť jedného človeka," povedal Matej Tóth, ktorý sa vo štvrtok dočkal prestížneho ocenenia magazínu Track and Field News, ktorý ho označil za najlepšieho chodca desaťročia, pre RTVS.