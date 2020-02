Ďalšie bolestivé priznanie Ozzyho Osbournea: S nevyliečiteľnou chorobou bojuje už roky

Anglický spevák Ozzy Osbourne trpí Parkinsonovou chorobou už od roku 2003.

Sedemdesiatjedenročný interpret to prezradil v rozhovore pre Los Angeles Times. "Nezomieram v dôsledku Parkinsonovej choroby. Pracujem na tom väčšinu môjho života. Podviedol som smrť už toľkokrát. Ak si zajtra prečítate, že 'Ozzy Osbourne sa ráno neprebudil', nepoviete si 'Ó, môj Bože', ale poviete si 'Tak, takže ho predsa len dostala'," vyjadril sa.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Niekdajší líder už nefungujúcej skupiny Black Sabbath potvrdil, že trpí spomínanou chorobou v januári v televíznej šou Good Morning America. Rocker plánuje 21. februára vydať sólový album Ordinary Man. "Dúfam, že ľudia budú tento album počúvať a užijú si ho, pretože som do neho vložil moje srdce a dušu," vyhlásil vlani na margo očakávanej novinky.

John Michael „Ozzy“ Osbourne sa preslávil ako spevák spomínanej heavymetalovej kapely Black Sabbath, ktorá vznikla v roku 1968 v Birminghame. Po vydaní ôsmeho albumu Never Say Die! (1978) ho však pre alkoholovú a drogovú závislosť zo skupiny vyhodili. Ďalšiu štúdiovku s Black Sabbath vydal až v roku 2013. Nahrávka, ktorá debutovala na prvej priečke UK Chartu, má názov 13. Ako sólový umelec vydal jedenásť albumov, pričom zatiaľ posledný Scream uviedol na trh v júni 2010. Na konte má tiež niekoľko koncertných záznamov, kompilácií alebo EP nahrávok. Hudobník, ktorý spolu so svojou rodinou účinkoval v reality šou Osbournovci (2002 - 2005), získal množstvo ocenení. V roku 2006 ho ako člena Black Sabbath uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.