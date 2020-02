Posledný prieskum pred moratóriom: Najsilnejšou opozičnou stranou je OĽaNO, kto dokáže zložiť vládu?

Opozičné strany by už na zostavenie vlády nepotrebovali poslancov hnutia Borisa Kollára Sme rodina.

Ukazujú to čísla najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktorý zverejnila agentúra Focus. Vedúci Smer naďalej klesá, zatiaľ čo na druhé miesto sa vyšvihol Igor Matovič s OĽaNO. Ide o posledný prieskum pred moratóriom, počas ktorého médiá nemôžu zverejňovať aktuálne čísla strán. Ako sa môže podľa odborníkov do volieb pomeniť poradie?

V prípade, že by parlamentné voľby kopírovali výsledky prieskumu, do Národnej rady by sa dostalo 8 strán. Koalíciu by vedela zložiť aj pätica v súčasnosti opozičných strán OĽaNO, PS/Spolu, Za ľudí, KDH a SaS, pričom by získali spolu 79 kresiel v parlamente. Na vládnutie by už nepotrebovali Borisa Kollára, no v prípade, že by ho pribrali, získala by potenciálna koalícia dokonca ústavnú väčšinu a to 94 zo 150 mandátov v zákonodarnom zbore. Volebné víťazstvo by si však mal opätovne pripísať Smer so 17 %. Dlhodobé prieskumy ale naznačujú, že tentokrát by to nemuselo byť také jednoznačné ako v predchádzajúcich voľbách.

Faktor Matovič

O necelé štyri percentá za najsilnejšou stranou sú Matovičovi Obyčajní ľudia, ktorí svoje čísla za tri mesiace viac než zdvojnásobili. Na jeseň im agentúry dávali len niečo vyše 5 % a lavírovali na hrane zvoliteľnosti. „Ten nárast je kontinuálny a OĽaNO získava voličov naprieč elektorátom opozičných strán. Keď to spätne hodnotíme, tak Igor Matovič urobil dobré taktické rozhodnutie, keď nevstúpil do paktu o neútoční opozičných strán.

To mu umožnilo vyhraňovať sa voči Smeru ako aj potenciálnym partnerom,“ vysvetlil Slosiarik s tým, že Matovič využil najlepšie mediálny priestor. „Určite mu pomohlo aj video z Počiatkovej vily či jeho internetové hlasovanie. Matovič robí takýmto štýlom politiku – dáva do toho veľa emócií a tá emócia v tomto prípade chytila voličov. Určite časť toho nárastu ide v neprospech Kiskovej strany Za ľudí, ktorej odobral hlasy,“ dodal Slosiarik.

Upozorňuje však, že v nasledujúcich dvoch týždňoch, počas ktorých nebude možné zverejňovať prieskumy, sa to môže ešte pomeniť. „Veľa voličov sa rozhoduje počas tohto obdobia a tie čísla môžu byť vo voľbách iné,“ myslí si Slosiarik. Ukázali to napríklad aj prieskumy spred štyroch rokov, ktoré dva týždne pred voľbami nezachytili výrazný nárast kotlebovcov alebo podcenili stranu Sme rodina. Počas nasledujúcich dvoch týždňov agentúry budú merať preferencie stranám aj naďalej. Dokonca sú v pláne dva relevantné prieskumy, ktoré však dostane len niekoľko desiatok tisíc ľudí do svojich mailových schránok. Tí sa na zaplatenie prieskumov poskladali, keďže počas moratória ich médiá oficiálne zverejniť nemôžu.

Smer môžu voliči zachraňovať aj opúšťať

Viera Žúborová, politologička

- Preferencie Smeru ešte môžu klesať aj vzhľadom na nálady v spoločnosti a spôsob ich komunikácie. Je vysoké percento voličov, ktorí sa budú rozhodovať na poslednú chvíľu a vtedy môže zavážiť hocičo. Voliči Smeru buď budú vyskakovať z potápajúcej sa lode a budú voliť svoju druhú voľbu, alebo naopak ich budú chcieť zachrániť. No to by Smer musel dramaticky zmeniť svoju kampaň. Ľudia sa cítia byť už aj dotknutí, lebo sú ľudia žijúci v zahraničí, ktorí chceli voliť Smer. Sú ľudia, ktorí žijú v Bratislave – napríklad originálne z východu – a chceli voliť Smer. To by ale strana musela zmeniť rétoriku.