Strana Za ľudí podáva trestné oznámenie na premiéra za zneužitie právomocí verejného činiteľa

Strana Za ľudí exprezidenta Andreja Kisku podáva trestné oznámenie na premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) za zneužitie právomocí verejného činiteľa.

Po podaní trestného oznámenia na Generálnej prokuratúre SR to povedal podpredseda strany Juraj Šeliga. Dôvodom je, že predseda vlády venoval 50-tisíc eur občianskemu združeniu Slovenka, pričom polovica z tejto sumy má ísť zo štátneho grantu na propagáciu istého podujatia. Časopis Slovenka, ktorého vydavateľkou je predsedníčka spomínaného občianskeho združenia, vo svojom minulotýždňovom čísle zverejnil s premiérom rozhovor na štyroch stranách. V stredu 12. februára na to upozornila mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS).



„Peter Pellegrini si robí reklamu za štátne peniaze. Mohol by si prestať myslieť, že predseda vlády môže rozdávať len tak peniaze, aby mu niekde vyšiel rozhovor,“ povedal Šeliga. Zároveň dodal, že spomínaný rozhovor je PR článok predsedu vlády, keďže tam nie je jediná kritická otázka na jeho osobu.



Spomínané občianske združenie vedie vydavateľka časopisu Slovenka Mária Reháková a Mária Miková, ktorá je šéfredaktorkou časopisu a spoluautorkou rozhovoru s premiérom. „Neuveriteľných 25-tisíc, teda polovica z tohto štátneho grantu, má ísť podľa rozpočtu na propagáciu podujatia. A podľa zmluvy tá celá pôjde do samotnej Slovenky a jej sesterských médií z Rehákovej vydavateľstva. Celostranová reklama na podujatie je aj v aktuálnom čísle časopisu. Inými slovami, Pellegrini poslal 25-tisíc eur zo štátneho rovno do vrecka vydavateľa Slovenky. Z rezervy, ktorá má slúžiť na krízové účely,“ zdôraznila TIS.



Redakcia Slovenky na otázky o pôvode rozhovoru mimovládke neodpovedala. Podľa hovorkyne predsedu vlády Patrície Macíkovej išlo o „štandardný rozhovor, nebol platený a nijako nesúvisí s udelením dotácie". Premiér vraj o dotácii rozhodol už v decembri a urobil tak aj v minulosti.