Jedenásť im nestačí: Rodičia túžia po dieťati č. 12, hoci ho už nie je kam dať

Zoe Sullivan (41) a jej manžel Ben (44) majú obrovskú rodinu. Vychovávajú spolu 11 detí, no túžia aj po dvanástom, informuje portál Mirror.

Rodina žije v štvorizbovom dome a dodržiavať musí striktný denný režim. Všetky ich deti majú menej ako 15 rokov. Rodičia majú vlastnú spálňu, deti – Elizabeth (14), Olivia (13), dvojičky Charlotte a Isabelle (11), Noah (10), Eva (8), Toby (6), dvojičky Leah a Erin (3), Agnes (2) a Joseph (1) – sa o izby delia. Štyri najstaršie dievčatá majú jednu izbu, ďalšie štyri druhú a chlapci tretiu.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Mamička nedávno presunula detskú postieľku najmladšieho syna zo spálne do chlapčenskej izby. „Bude to tu bez bábätka zvláštne, no dúfam, že priestor sa čoskoro zaplní,“ povedala Zoe. „Tak nejak plánujeme mať ďalšie dieťa,“ doplnil ju letecký inžinier Ben. "V zásade to milujeme, a milujeme, že máme toľko detí. Prečo by niekto nechcel ďalšie?" pokračoval. Aj Zoe sa k nemu pridala: "Páčilo by sa nám to. Je to náš život, takí sme. Sú naše všetko."

Rodina minie týždenne takmer 300 libier (asi 357 eur) na potraviny. Denne spotrebujú 3 chleby, 4 litre mlieka a krabicu cereálií. Každé ráno sa mama zobudí, osprchuje a začne prvé z troch praní dňa. Potom začne baliť obedy. Ben väčšinou pomáha s prípravou raňajok. Priznal, že si nepamätá dátumy narodenín všetkých svojich jedenástich detí, musí ich mať uložené v telefóne.