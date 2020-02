Vdova po baníkovi († 48) chce, aby padol konečný ortieľ: Prečo nie sú vinníci právoplatne potrestaní?

Ich bolesť nezmiernil ani čas. Právoplatný rozsudok v prípade najväčšej banskej tragédie z 10. augusta 2009 je stále v nedohľadne.

Nekonečné súdne spory nedajú na tragédiu zabudnúť, príbuzní 20 chlapov, ktorí v práci prišli o svoj život stále trpia. Na svoju lásku každý deň myslí aj Tatiana Ondrušková (59). Nešťastie jej vzalo manžela Róberta († 48), jeho bratranca Františka († 50) a ťažko zranilo brata Milana (55).

Tatiana (59) je jednou zo žien, ktoré pri výbuchu v Handlovej stratili milovaných blízkych. „Môj muž tam ani nemal byť na tom mieste. Bol tam aj môj brat a manželov bratranec,“ začala svoje rozprávanie. Brat sa ťažko zranil, jej láska Róbert († 48) spolu s bratrancom, žiaľ, tragédiu neprežili. Nešťastná vdova, ktorá pôsobí ako učiteľka na základnej škole v Handlovej, si nikdy nemyslela, že sa vydá za baníka. Napokon s ním prežila 25 rokov, až do osudného augustového dňa.

„Vedeli sme, že baníci chodia do krčmy, pijú pivo,“ spomína na časy, keď sa so svojím manželom zoznámila. Ten vtedy už 2 roky fáral do handlovskej bane a názor na toto povolanie pri ňom zmenila. „Videla som, že to je o niečom inom, že do bane musí ísť človek vzdelaný, ktorý bude bani rozumieť. Môj muž jej rozumel,“ ospevuje svoju životnú lásku. Strach oňho si nepripúšťala. „On robil v kancelárii a fáral do bane aby tam rozdeľoval robotu. Predtým robil ťažkú prácu. Brala som, že jemu sa nemôže nič stať,“ hovorí užialená vdova.

Zlá predtucha?

Podľa jej slov si postupom času všimla, že sa niečo deje, že jej manžel bol z práce deprimovaný. „Nemali materiál na vykonávanie práce, chodili oň prosiť. Také príkazy im dávali, že sa nedali splniť. Tá práca bola čoraz viac nebezpečná a oni tí chlapi ako keby začali niečo tušiť,“ pokračovala a dodala, že bolo také obdobie, že sama mala pocity, že sa má niečo stať.

„Povedala som mužovi, že nech z bane odíde a on sa skoro nahneval. Že to je jeho robota a on ju má rád. Mnohí baníci poodchádzali, ostalo ich tam pár, ktorí bani rozumeli, mali niečo odskákané,“ hovorí s tým, že títo tam zostali ako poslední mohykáni.

Utlmená bolesť

Pri spomienke na najhoršie okamihy svojho života z leta 2009 sa jej i dnes trasie hlas. „Telefonoval mi to švagor z Banskej Bystrice, aby som si zapla televízor, že čo sa deje v bani. Ani som nevedela. To sa nedá ani opísať, aké to boli pocity. 7 augusta mal 48 rokov. Ani sme ich nestihli osláviť,“ vraví s plačom nešťastná vdova, ktorej tragédia vzala životnú lásku, oporu a otca detí. O tragédii sa nedokázali dlho doma so synmi ani rozprávať.

Časom však prišli i radostnejšie okamihy. „Mám jedného vnúčika, má rok a pol. Ako by sa z neho Robo tešil, je to neuveriteľné. Tá bolesť je utlmená, človek sa s tým naučí žiť, musíme žiť ďalej,“ uzavrela zronená Tatiana. Na súdne pojednávanie nechodí a spor ani veľmi nesleduje. To, že dodnes nie sú vinníci právoplatne potrestaní, vníma negatívne. „Je to obrovská nespravodlivosť. Viem, že to život tým 20 chlapom nevráti, ale ak sú sudca a znalci presvedčení, že sú vinní, tak by mali byť potrestaní,“ dodala.

Dalibor Richter (50), veliteľ likvidácie havárie

- 8-ročný trest odňatia slobody*

- zákaz výkonu funkcie na 7 rokov

Jozef Tatalák (62), prvý veliteľ likvidácie havárie

- 6-ročný trest odňatia slobody*

- zákaz výkonu funkcie na 7 rokov

Ladislav Halbavý (59), vedúci bane

- 5-ročný trest odňatia slobody*

- zákaz výkonu funkcie na 6 rokov

*zatiaĺ neprávoplatné, všetci traja sa voči nim odvolali