Mafiánsky trojuholník postavil do pozoru lovcov lebiek: Polovica obávaného gangu je na úteku!

To tu ešte nebolo! Marko Majstorovič (41), Marek Danihel (38), Peter Taufer (44) a Martin Krajčovič (36) sa aktuálne zaradili medzi najhľadanejších zločincov Slovenska. Obávaný štvorlístok zločineckého gangu sa do hľadáčika lovcov lebiek dostal pre vraždu podnikateľa zo Šale.

Všetci štyria hľadaní muži sú členmi gangu a v minulosti mali slúžiť zavraždenému bossovi zo Serede Marošovi Kováčovi († 42), prezývanému Nákova. Ten podľa polície priamo riadil zločineckú skupinu, ktorá operovala v „mafiánskom trojuholníku“ - Seredi, Šali a Galante - a koordinoval jej členov.

Do komanda tohto muža podsvetia patrili podľa najnovších obvinení aj mená známe z takzvanej bankomatovej mafie - nebohý Ján Gólis († 42), Roman Paulus známy ako Haluška, Miroslav Janeba prezývaný Malý Mirko, Zdenko Ščasný a už spomínaná štvorica najhľadanejších mužov Slovenska Martin Krajčovič alias Vrecko, Marek Danihel, Marko Majstorovič a Peter Taufer, ktorého prezývali Motko.

Útek pred spravodlivosťou?

Štvorica hľadaných mužov sa dostala do mimoriadneho pátrania po obvinení z vraždy podnikateľa Alojza Bórika († 57) zo Šale. Likvidáciu si podľa vyšetrovateľa objednal neznámy páchateľ u Maroša Kováča v roku 2007. Ponúkol mu za to 3 mil. korún, čo je v prepočte asi 100-tisíc eur. Práve to bol dôvod, prečo v decembri 2019 urobila Národná kriminálna agentúra (NAKA) domové prehliadky v Galante a okolí.

Následne padali obvinenia zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a obzvlášť závažného zločinu ublíženia na zdraví. Dvoch mužov sa polícii podarilo zadržať. Lenže obávaný štvorlístok za mrežami slovenskej väznice neskončil.

Ako podľa polície došlo k vražde

V podvečer 19. marca 2008 si Peter Taufer s Romanom Paulusom počkali na Bórikov príchod. Keď podnikateľ zastavil svoje auto pred domom, vrahovia v Audi spustili streľbu. Boli to Paulus ako vodič a Taufer ako strelec. „Bol na mieste spolujazdca. Keď sa priblížili, postavil sa a cez strešné okno vystrelil zo samopalu vz. 61. Bórikovi spôsobil strelné poranenia brucha a hrudníka, ktorým ten na mieste podľahol. Po streľbe ušli smerom na Sereď cez Váhovce, kde sa Taufer zbavil samopalu. Auto potom ukryli v garáži v Seredi a rukavice a kukly, ktoré použili pri vražde, odhodili do Váhu,“ znie popis skutku, tak, ako je obvineným kladený za vinu. Kováč vyplatil vražednému komandu 3. mil. korún. Tie sa potom rozdelili podľa deľby úloh.

Kto sú hľadaní muži

Martin Krajčovič Otvoriť galériu Martin Krajčovič Zdroj: pzsr

V pátraní je od 30. januára 2020. Mal sledovať obeť, aby získal informácie o jej zvykoch a dennom režime. Údaje mal potom odovzdať vražednému komandu. Podľa informácií Nového Času je za mrežami v susednom Rakúsku pre krádeže bankomatov.

Marek Danihel Otvoriť galériu Marek Danihel Zdroj: pzsr

V pátraní slovenskej polície aj Interpolu je od 3. júla 2011. Špekuluje sa, že by mohol byť mŕtvy. Špecializoval sa na krádeže bankomatov a v prípade vraždy podnikateľa mal podľa obvinenia zabezpečiť Audi, ktoré páchatelia použili pri vražde. Bol tiež pri skúšobných streľbách zo samopalu vz. 61 pred samotným skutkom.

Marko Majstorovič Otvoriť galériu Marko Majstorovič Zdroj: pzsr

Kukláči NAKA do jeho domu v Galante vtrhli v polovici decembra 2019. Zásahové komando však dvere na jeho dome rozbilo úplne zbytočne. Majstorovič zrejme dostal echo a pred zásahovým komandom stihol utiecť. Policajti preto vyhlásili mimoriadne pátranie.

Peter Taufer Otvoriť galériu Peter Taufer Zdroj: pzsr

Mal byť členom bankomatovej mafie. Roky bol na úteku. Skrývať sa mal v Paname, no v roku 2018 ho zadržali v Česku. Aktuálny zatykač na neho vydali pre vraždu A. Bórika, kde je obvinený ako vykonávateľ likvidácie podnikateľa. Podľa zistení Nového Času je aktuálne za mrežami v Rakúsku, kde ho vinia z krádeží bankomatov.