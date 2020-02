Žena zverejnila fotky v odvážnom outfite: Čakala odsúdenie, no stala sa z nej hviezda internetu

Táto žena si zaslúži obdiv! Ľudia ocenili jej odvahu, ktorú prejavila, keď zverejnila odvážne fotografie.

Niekedy je internet miestom, kde sa vám namiesto podpory dostane skôr hana. Inokedy zasa ľudia dokážu prekvapiť a poslať vám virtuálne kopec lásky.

To sa stalo aj Nile Morton z Južnej Karolíny, ktorá sa narodila so svalovou dystrofiou spôsobujúcou ťažkú svalovú slabosť, a preto je na vozíčku. Nila sa po prvýkrát odvážila zverejniť fotky v šatách, ktoré sú na jej vkus vyzývavé. Keďže sa však v nich cítila dobre, povedala si, že ich zverejní na svojom Twitteri. "Bola som dosť nervózna, keď som zverejnila tieto fotky, pretože toto je spôsob, ktorým prekračujem svoju komfortnú zónu. Viem, že niektorí ľudia ma odsúdia, ale ja sa cítim krásne," napísala k príspevku a ani netušila, akú silnú myšlienku vyslovila.

Nila je skutočne spokojná sama so sebou. "Som človek, takže mám dni, kedy si želám zmenu hocijakej veci, no väčšinou milujem to, ako vyzerám. Milujem svoje postihnutie a môj vozík. Volám ho môj trón," hovorí a pokračuje: „Vďaka reakciám ľudí na internete som sa cítila dobre. Nepotrebujem však uznanie, pretože viem, kto som a milujem to, kým som. Je dobré ukázať svetu, že ľudia so zdravotným postihnutím môžu normálne žiť. Môžu byť krásni a môžu byť aj sexi! Stále sme len ľudia," cituje boredpanda.com ženu, ktorej snom je stať sa modelkou. "Chcem sa stať vzorom, ktorý ľuďom pomôže nasledovať svoje sny a nehanbiť sa za to, kým sú," uviedla.

Možno teda ani nie tak skutočnosť, že zverejnila odvážne fotky, ľudia ocenili to, že sa páči sama sebe. To je to najdôležitejšie a najpríťažlivejšie. :-)