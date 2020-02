Úprimné slová Liptáka po žrebe Fed Cupu: Môžeme iba prekvapiť

Súperkami slovenských tenistiek v C-skupine na finálovom turnaji Pohára federácie v Budapešti budú Američanky a Španielky.

Rozhodol o tom utorňajší žreb v Múzeu krásneho umenia v maďarskej metropole. Hrať sa bude 14.-19. apríla na antuke v aréne Lászla Pappa, do semifinále postúpia víťazi štyroch trojčlenných skupín.

Kapitán slovenského fedcupového tímu Matej Lipták tvrdí, že jeho zverenky môžu v Budapešti iba prekvapiť. "Myslím, že vzhľadom na konkurenciu a tímy, ktoré sa v Budapešti predstavia, sme si veľmi nemohli vyberať. Pôjdeme do Budapešti skôr v pozícii, že môžeme iba prekvapiť. Z prvého koša sme dostali tím USA, ktorý patrí medzi najsilnejšie na svete. Majú mnoho skvelých hráčok, či už do singla alebo do debla. Určite bude veľmi dôležité, v akom konkrétnom zložení nakoniec prídu. Z druhého koša sme dostali tím Španielska. Tu bude určite dôležité, či bude v tíme aj ich najlepšia hráčka Garbine Muguruzová. Je to pre nich rozdielová hráčka. Pokiaľ by boli bez nej, šance pre nás by zvýšili. Každopádne, pre nás sú oba tímy veľká výzva, bude to skvelá príležitosť pre naše hráčky konfrontovať sa s najlepšou konkurenciou na svete a každý zápas budeme môcť skôr prekvapiť. Budeme sa snažiť čo najlepšie pripraviť na jednotlivé súperky. Verím, že naše baby sa dostanú do ešte lepšej hernej formy ako boli teraz a pokúsime sa opäť čo najviac predĺžiť potrebnú prípravu už pred turnajom," povedal ma margo žrebu Lipták.

Priamo na žrebe sa zúčastnil medzinárodný a športovo-technický riaditeľ Slovenského tenisového zväzu Ľubomír Páleník. "Keď sa pozerám na zloženie skupín, ťažko si bolo vyberať súperov. Naša skupina je zaujímavá, určite prinesie veľa kvalitných zápasov. Verím, že do neďalekej Budapešti nás prídu povzbudiť fanúšikovia, ktorí uvidia kvalitný tenis. Američanky majú v tíme ikonu ženského tenisu Serenu Williamsovú, Španielky finalistku tohtoročného Australian Open Garbine Muguruzovú. Ak do Budapešti prídu, budú určite veľkými lákadlami," povedal Páleník pre oficiálnu webovú stránku STZ.

Američanky zvíťazili počas uplynulého víkendu v Everette nad Lotyšskom 3:2. Momentálne majú v elitnej svetovej singlovej desiatke dve hráčky. Keninová sa po triumfe v Melbourne vyšvihla na siedme miesto, Serena Williamsová figuruje na deviatej priečke. Španielky sa dostali na finálový turnaj po víťazstve 3:1 nad Lotyšskom v Murcii. Najlepšia singlistka Muguruzová Blancová, ktorá je v rebríčku šestnásta, v zápase nenastúpila.