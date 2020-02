Orkán Sabine vyčíňal na Slovensku: Črepiny z okna dorezali Alexkovi hlavu

Najskôr bol jej príchod jemný, vzápätí začala robiť zle! Európu už od víkendu bičuje orkán Sabine, ktorý na niektorých miestach udrel „iba“ silou víchrice.

V pondelok dorazil i na Slovensko a spočiatku pokojný priebeh nabral desivé rozmery až večer. Na sídlisku Sotina v Senici ľudia po tom, čo silný vietor zhodil strechu z bytového domu, celú noc nespali. O obrovskom šťastí môže hovoriť rodina, ktorej zasiahla strecha okno na prízemí. To sa rozbilo a sklo sa rozletelo po celej obývačke, kde sa na sedačke hral len 10-mesačný Alexko. Chlapčeka črepiny zasiahli do hlavičky. Počasie vyčíňalo aj na ďalších miestach.

Stáli pri ňom všetci anjeli strážni! Maličký chlapček sa po mimoriadne drsnej víchrici druhýkrát narodil. Rodina len ťažko opisuje to, čo sa odohralo priamo v ich obývačke.

„Nechcem ani len pomyslieť na to, čo sa mohlo stať a aké to mohlo mať následky,“ hovorí cez slzy nešťastná mamička dieťatka. V osudný pondelok podvečer bol doma Alexko s babkou a dvomi staršími súrodencami. Vietor, ktorý sa prehnal, netrval dlho, možno desať minút, no stihol urobiť na sídlisku poriadny zmätok. Strhol totiž strechu bytovky. „Ako tá strecha zvrchu padala, tak plech, ktorý letel, nám rozbil okno v obývačke. Alexko bol na sedačke, kde sa hral s hračkami. Sklo mu vletelo rovno do čelíčka,“ opisuje mama, ktorá nechce ani len pomyslieť na to, čo všetko sa mohlo stať. Babka ich okamžite zalarmovala a s dieťaťom utekali do nemocnice.

„Má jeden steh na čele, ale inak je v poriadku,“ povzdychla si mama, ktorá je nahnevaná na to, že strecha spadla z bytovky už po druhý raz. Pred vyše dvomi rokmi zletela po obrovskej víchrici z tej istej bytovky. Primátor mesta zabezpečil rodine náhradné bývanie, ktoré dovtedy, dokiaľ sa okno na prízemí nedá do poriadku, bude hradiť mesto. Náklady na toto okno rodine tiež preplatí mesto. „Polícia začala trestné stíhanie za všeobecné ohrozenie z nedbanlivosti,“ povedala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Takto vystrájala na iných miestach

Marcela býva sama so synom v rodinnom dome v Spišských Tomášovciach (okr. Spišská Nová Ves). Kým bola v práci, silný vietor jej z domu strhol celú strechu. „Nechcela som veriť vlastným očiam, že niečo také je možné. Odfúklo celú strechu a pristála na streche vedľajšieho domu. Spolu so strechou sa zničili aj komíny, takže si ani zakúriť nemôžeme. Dom je síce poistený, ale kým sa nám ho podarí opraviť, je neobývateľný,“ zúfa si.

Silný vietor besnil i na viacerých miestach v Banskobystrickom kraji. V Žiari nad Hronom strhol strechu, ktorá následne zasiahla vozidlá, nik sa však nezranil. Pre nepriaznivé počasie zatvorili pre verejnosť žiarsky Park Štefana Moysesa. Vedúci kancelárie primátora Martin Baláž v utorok informoval, že počas uplynulej noci tam v dôsledku silného vetra vyvrátilo štyri stromy. Do parku je preto z bezpečnostných dôvodov zakázaný vstup až do odvolania.

Svoje si užili aj na horskom priechode Donovaly - a to nielen šoféri nákladných, ale i osobných áut. Priechod pre vrtkavé počasie uzavreli kompletne pre všetku dopravu, popoludní sa ho však podarilo sprejazdniť.

V utorok dopoludnia silný vietor v meste vyvrátil strom, ktorý zostal nebezpečne visieť na kábloch elektrického napätia. Na mieste zasahovali hasiči aj policajti, ako aj energetici s plošinou.





Aké bude počasie

Streda: Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky, 0 až 10 st.

Štvrtok: Malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť, 1 až 11 st.

Piatok: Oblačno až zamračené a na väčšine územia sneženie, 2 až 9 st.

Sobota: Polojasno až oblačno, ojedinele aj hmla, 4 až 11 st.

Nedeľa: Prevažne veľká oblačnosť a ojedinele dážď, 6 až 12 st.