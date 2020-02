Ostala sama! Herečka a speváčka Barbora Švidraňová (31) je mamou malého Gabriela, ktorého má s talianskym hudobníkom Francescom Mendoliom (39). Na jeho výchovu však ostala sama, nakoľko sa jej cesty s temperamentným bubeníkom po dvoch rokoch vzťahu na diaľku rozišli. Sexi ryšavka však neplače do vankúša a hoci má za sebou náročné obdobie, postavila sa na vlastné nohy a naplno is užíva chvíle strávené so svojim synom. A to dokonca až natoľko, že padli reči aj o druhom dieťatku!