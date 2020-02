Svitko berie riziká športu s humorom: Ženu mám peknú, našla by si iného!

Opäť je plný optimizmu. Motocyklový pretekár Štefan Svitko (37) sa po traumatických udalostiach na Dakare 2020 utápal v žiali a rozmýšľal nad koncom. Dnes je už, zdá sa, všetko inak.

Skúsený borec si nechal prejsť veci hlavou a svoju budúcnosť vidí jasne. Potenciálne riziká už dokonca berie s jemným humorom.

Siedma etapa pretekov Rely Dakar 2020 sa zapísala do histórie čiernymi písmenami. Pri svojej 13. účasti na púštnom dobrodružstve zahynul 40-ročný portugalský motocyklista Paulo Goncalves. Oživovať sa ho pokúšal na mieste nehody práve Svitko, no jeho snaha bola márna. Slovák sa od tohto momentu na pretekoch modlil, aby sa domov vrátil živý a zdravý. „Tento rok som bol na Dakare svedkom štyroch nehôd. Z toho jedna bola smrteľná. Vždy je to nebezpečné. Nepomôže ani nočný brífing, kde nám usporiadatelia sčasti vysvetlia, kde treba dávať pozor a kde sú zrazené duny. Keď idete hodinu a pol 100 kilometrov po púšti a do očí vám svieti slnko, to je hrozné riziko. Presne z toho dôvodu zomrel Goncalves,“ povedal Svitko v rozhovore pre blog Red Bull.

Ďalšiu svoju účasť na Dakare preto intenzívne zvažoval. „Tesne po prílete domov na Slovensko som si vravel, že som bol posledný raz. Viete ako... Nie som sám, mám deti. A, samozrejme, aj manželku. Ale manželku mám peknú, niekoho by si našla. Je jasné, že deťom by som chýbal najviac. Určite mi to nie je jedno. Nechal som si však veci prejsť hlavou. Už teraz viem, že na Dakar 2021 chcem ísť, ale musí to mať zmysel. Nechcem len ozbíjať sponzorov o peniaze a ísť sa previezť. Chcem pretekať! Keď budem vidieť, že na to nemám, tak to siliť nebudem,“ dodal Svitko.