Obaja majú roky skúseností s regionálnou politikou, no najbližšie štyri roky plánujú pôsobiť v Národnej rade. Súčasný župan Prešovského kraja sa stal dvojkou na kandidátke KDH a tvrdí, že chce znižovať regionálne rozdiely. Bývalý primátor Martina priznáva, že zvažoval koniec v politike, no napokon to skúša ako sedmička v Moste Híd. Do štúdia Nového Času prijali pozvanie župan Milan Majerský a poslanec Andrej Hrnčiar.