Rozlúčka s legendou Mojžišom († 94): Posledný potlesk v jeho milovanom divadle

Tlieskali mu hore do neba! Legendárny herec Andrej Mojžiš († 94) navždy odišiel minulý týždeň.

Po umelcovi tu zostala hlboká stopa, pretože svoje umenie predviedol v mnohých filmoch či divadelných predstaveniach. Počas svojho života bol verný Divadlu Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, kde sa s ním rozlúčili nielen kolegovia, ale aj verejnosť.

Mojžiš miloval zvolenské divadlo a hoci dostal niekoľkokrát ponuku prejsť do Slovenského národného divadla v Bratislave, či do iných umeleckých stánkov v hlavnom meste, neprijal ich. „A prečo by som mal? Veď aj tu sú ľudia,“ netajil sa v minulosti herecký velikán. Určite sa včera usmieval na svojich priateľov a kolegov z neba. Práve na doskách, ktoré miloval, sa s ním totiž rozlúčili. Program s desiatimi rečníkmi trval približne dve hodiny. Po ňom odviezli hercove pozostatky do krematória.