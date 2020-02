Otvorená spoveď anglického ragbistu: Nemám čas niečo odkladať, umieram

Celú kariéru zvádzal boj o čo najlepší výsledok. Teraz bývalý ragbista anglickej reprezentácie Rob Burrow (37) zvádza ťažký boj o vlastný život.

Burrow totiž trpí amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS), rovnakým ochorením ako slovenský futbalista Marián Čišovský. Lekári Burrowi predpovedajú dva roky života.

Bývalá hviezda Leedsu teraz prehovorila. "Na tréningu som sa opýtal jedného chlapca, či je v poriadku. Nepáčila sa mi jeho hra. On povedal, že áno a že ako sa mám ja. Na to som mu ja odpovedal, že nič moc, že umieram," prezradil Rob Burrow pre Daily Mail.

Burrow si minulý týždeň s manželkou vyrazil do Miami, kde sledoval Super Bowl.

V Miami sa Burrow stretol bývalým spoluhráčoma škótskym reprezentantom Doddiem Weirom. Povedal mu o svojich plánoch výletu do Dubaja a do Laponska. Weira mu povedal, aby to urobil hneď. "Mám pravdu, nemám čas niečo odkladať. Chcem si užiť každý deň života," povedal Burrow.