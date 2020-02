Orkán Sabine zasiahol Európu: Zrušili stovky dopravných spojov, tisícky domovov v Česku ostali bez elektriny

Stovky letov a vlakových spojení v severozápadnej Európe príslušné úrady v pondelok zrušili pre orkán Sabine.

V Británii, Írsku a Českej republike pre víchricu ostali bez elektriny tisícky domovov. Informuje o tom agentúra AFP.

Výstrahy pred silným vetrom vydali vo väčšej časti severného Francúzska, kde úrady odporučili ľuďom vyhnúť sa pobrežiu.

Britániu, kde sa Sabine nazýva Ciara, orkán zasiahol v sobotu. Spôsobil rozsiahle povodne a sprevádzal ho vietor s rýchlosťou až 150 kilometrov za hodinu. Meteorologické inštitúty oboch krajín pomenovávajú víchrice samostatným spôsobom, i keď ide o ten istý útvar.

Bez elektriny ostalo v Británii viac ako 62.000 domácností. Pre silný orkán v krajine zrušili veľký počet vlakových, leteckých aj lodných spojení.

Silné vetry priniesli dobrú správu pre leteckú spoločnosť British Airways, ktorá zaznamenala najrýchlejší let z New Yorku do Londýna v histórii. Prelet cez Atlantický oceán mu trval štyri hodiny a 56 minút.

Výstraha pred silným vetrom, prívalovými dažďami a snehovými prehánkami v Británii platí aj v pondelok.

Varovania v nedeľu vydali aj v časti Francúzska, kde úrady odporučili ľuďom vyhnúť sa pobrežiu, a v Nemecku, kde železničný prepravca Deutsche Bahn úplne zastavil diaľkové vlakové spojenia v celej krajiny.

V Nemecku obmedzili premávku aj viaceré letiská.

Do Českej republiky dorazila víchrica v noci z nedele na pondelok. Podľa spravodajského portálu Novinky.cz dosiahli vetry na najvyššej hore republiky Snežke rýchlosť až 180 kilometrov za hodinu. Padajúci strom zranil človeka a tisícky domácností odstali bez prúdu.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva na Slovensku v pondelok veľmi silný vietor. "Najsilnejší bude na západnom Slovensku pri prechode studeného frontu okolo poludnia a krátko popoludní, ako aj po jeho prechode až do večerných hodín," uviedol ústav na sociálnej sieti.