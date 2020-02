Chorej Saške odobrali 23 centimetrov z nožičky: Dievčatko stále čaká na odpoveď od prezidentky

Konečne má po tom! Saška (10) z Hlohovca, ktorú pozná celé Slovensko, sa už zotavuje po veľmi ťažkej šesťhodinovej operácii.

Práve tá jej má zmeniť život. Lekári jej zobrali agresívny nádor, ktorý jej napadol stehennú kosť. Bojovníčka Saška sa teraz musí začať odznovu učiť chodiť. Jej mamička Alenka (45) sa od svojej milovanej dcérky nepohne ani na chvíľočku, ťažké chvíle musia totiž zvládnuť spolu. Obe sú však smutné, pretože im práve teraz chýba ich milovaný tatino a manžel, ktorý je stále za múrmi väznice.

Krásne okaté dievčatko má za sebou mimoriadne náročné obdobie. Zvláda ho však lepšie ako ktorýkoľvek dospelák. Ťažký osud štvrtáčky Sašky chytil za srdce nespočetné množstvo Slovákov, ktorí dievčatku stále pomáhajú. Rodinu postihla zákerná rakovina úplne znenazdajky, keď si mamina všimla ešte v lete minulého roka, že jej dcérka má červený fl iačik na nožičke.

Z malého nevinného fliačika sa nakoniec po dlhých vyšetreniach vykľul osteosarkóm. Saška musela nechať školu, opustiť kamarátky i rodinu a na dlhé týždne musela ísť do nemocnice, kde podstupovala ťažké chemoterapie. Tie znášala veľmi ťažko - vypadali jej vlasy a výrazne ubúdali sily. Neustále krvácala z nosa a jej zdravotný stav sa zhoršoval, ale nakoniec to zvládla, a tak mohla podstúpiť ťažkú a náročnú operáciu.

Kľučová operácia

Veľká bojovníčka Saška mala najskôr termín operácie začiatkom januára, ale keďže mala v ústach afty, nemohli ju lekári operovať. Operácia prebehla preto až posledný januárový deň. „Bola som úplne na dne. Veľmi, veľmi som sa o ňu bála. Celých šesť hodín som čakala za dverami a modlila sa, aby to dobre dopadlo,“ hovorí statočná mama Alenka, ktorá je neustále pri svojej dcérke. Saška prišla o kosti v nožičke, ktorú napadla rakovina: „Vzali jej 23 cm zo stehennej kosti aj jabĺčko a kĺbik z píšťaly. Všetko to nahradili titánovým implantátom. Saška mala obrovské bolesti, plakala a bolo to aj pre mňa niečo strašné,“ hovorí so slzami v očiach mama.

Nikdy ju však neopustila viera, že bude všetko v poriadku a Saška sa uzdraví. Dievčatko sa teraz musí z náročnej operácie zotavovať. Nožičku musí mať vyloženú a postupne sa musí učiť chodiť odznovu. Keď Alenka videla, že jej dcérka má na nožičke obrovskú jazvu od vrchu až dolu, položila jej otázku rovno na telo - či nebude prekážať a či to zvládne. Odpoveď jej dcérky bola hodna dospeláka. „Nie, maminka, ja sa za to nebudem hanbiť, nech každý vidí, čo som prežila,“ povedala statočná Saška maminke.

„Všetci si myslia, že ja jej dávam silu, ale to naopak, ona ju dáva mne,“ priznáva Alenka, ktorá si želá len jedno. „Neželám si nič iné, len aby sa naša Saška uzdravila, bola zdravá a naša rodina mohla byť pokope,“ hovorí rovnako statočná žena, ktorú spolu so Saškou trápi ešte jedna vec. V časoch, keď to najviac potrebujú, nemajú po svojom boku ocka a manžela Martina (40). Saškin otec bol totiž odsúdený za zločin krádeže na 8 rokov a dievčatko preto písalo samotnej prezidentke list, v ktorom ju prosila o milosť pre tatinka.

„Stále s ním voláme a neustále sme s ním v kontakte. Veľmi by nám však pomohlo, keby dostal milosť. Saška ho potrebuje a my tiež,“ uzavrela mama Alena, ktorá neprestáva veriť, že prezidentka jej manželovi udelí milosť. Saška totiž stále čaká, kedy prezidentka na jej list odpovie. Každá psychická podpora pre dievčatko, ktoré v nasledujúcich dňoch čaká ďalšia chemoterapia, je veľmi dôležitá.