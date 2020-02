Krviprelievanie v okrese Trebišov: Gabriela († 59) mal dobodať syn, zvláštnosť vo výsledkoch pitvy

Ďalší otrasný zločin! A opäť syn vytiahol nôž na otca.

Po prípade z Trebišova sa tentoraz tragicky skončila hádka medzi recidivistom Gabrielom (38) a jeho otcom Gabrielom († 59) v Kráľovskom Chlmci. Ku skutku došlo ešte minulý mesiac, no starší z Lakatošovcov vážnym zraneniam podľahol o niekoľko dní. Do nemocnice ho priviezli s tým, že zranenia utrpel po páde na sklo.

K samotnému skutku došlo ešte 17. januára večer. Najprv sa pohádali a potom ten mladší vytiahol nôž, ktorým otca najmenej raz bodol do brucha. „Spôsobil mu zranenia, na následky ktorých o niekoľko dní zomrel,“ povedal košický krajský hovorca prokuratúry Milan Filičko.

Polícia o úmrtí staršieho Gabriela prijala oznámenie až na začiatku februára. „Možno by oznámenie nebolo ničím zvláštne, ak by sa v správe o výsledku pitvy neuvádzalo, že muž, ktorý bol do nemocnice privezený s poranením brucha, ktoré mal utrpieť pri páde na sklo a na následky tohto pádu koncom januára v nemocnici zomrel, mal v skutočnosti bodnorezné poranenie,“ reagovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Obvinený Gabriel policajtom dobrovoľne vydal kuchynský nôž, ktorý poslali na kriminalisticko-expertízne skúmanie. Ak mu dokážu vinu, za tento skutok mu hrozí trest odňatia slobody na 9 až 12 rokov.

Do basy by išiel aj tak

Mladší Gabriel bol už šesťkrát súdne trestaný. Naposledy, len v januári, mu súd za trestný čin krádeže nariadil výkon trestu odňatia slobody na šesť mesiacov. Okresný prokurátor preto stiahol návrh na vzatie do väzby za zločin zabitia. „Počas vyšetrovania tak obvinený bude vo výkone trestu,“ dodal Filičko. O všetkom sa rozhodovalo neverejne a samotný Gabriel pri príchode aj odchode s putami na rukách nereagoval na žiadne otázky médií.

Podobný prípad

Jozef Karička (33), ktorý pred ich domom v Trebišove zabil svojho otca Vladimíra († 57), zostane vo väzbe. Súd začiatkom januára takto rozhodol, pretože útok kuchynským nožom do stehna mal fatálne následky. Páchateľ po skutku neprivolal pomoc a zbabelo ušiel, takže teraz mu hrozí až 12 rokov za mrežami.