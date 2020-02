Čo vlastnia slovenskí politici, ako bohatí idú do volieb? Majetky tutlajú, ako sa len dá!

Politika len pre boháčov? To, že z politiky nikto neodchádza chudobnejší, ako do nej vstúpil, vieme. Už plat obyčajného poslanca je niekoľkonásobne vyšší ako mzda priemerného Slováka.

A tí politici, ktorým sa ušla vládna funkcia, zarábajú ešte oveľa viac. K tomu viacerí podnikajú a inak zhodnocujú svoje úspory. Akí sú teda bohatí?Organizácia Transparency International Slovensko požiadala lídrov všetkých strán, aby zverejnili pred voľbami podrobné majetkové priznanie. Väčšina nereagovala vôbec, alebo uviedla iba torzo svojich skutočných majetkov.

Andrej Danko (45) - Luxusná vila a pozemky Otvoriť galériu Andrej Danko Zdroj: ik,fab,tg,han,anc,tasr

Jeden z najmocnejších mužov Slovenska pochádza zo zámožných pomerov. V rodnej Revúcej rodina Dankovcov v polovici 90. rokov sprivatizovala podnik Lesostav. Firma mala v čase privatizácie podľa medializovaných informácií hodnotu 60 miliónov korún (viac ako 2 milióny €).

Predseda Národnej rady býval v dedinke Miloslavov neďaleko Bratislavy, no dom za vyše 200 000 € už predal. Hoci ako šéf parlamentu má nárok na bývanie dotované štátom, tento bonus nevyužíva. Rezort zahraničných vecí preňho vybral dom v Starom Meste, kde teraz sídli Veľvyslanectvo Japonska. On však sťahovanie do tejto vily odmieta. Namiesto toho si v bratislavskej Dúbravke prerába luxusnú vilu, za ktorú zaplatil pol milióna eur.

Nový Čas pred dvomi rokmi zistil, že šéf parlamentu prostredníctvom firmy S&D House, kde je konateľkou jeho mama a on je spoločníkom, kúpila rekreačnú vilku v lukratívnom golfovom rezorte pri jazere na Záhorí. Minulý rok v lete sa majiteľom tejto nehnuteľnosti stal jeho syn Andrej spolu s otcom Ondrejom. Podľa majetkového priznania zarobil šéf národniarov za rok 2018 dohromady takmer 255 000 €, z čoho viac ako 200 000 € získal z predaja nehnuteľnosti.

Okrem toho priznal vinice, záhrady a iné pozemky, dva automobily renomovaných značiek, ale aj umelecké diela a obrazy... Patrí mu tiež podiel v obchodnej spoločnosti, ktorá za rok 2018 vykázala výnos takmer 170 000 €.

Príjmy za rok 2018: 46 930 € - z výkonu verejnej funkcie + paušálne náhrady

Ostatné príjmy za rok 2018: 208 000 € za dividendy

Majetky:

Dom v bratislavskej Dúbravke - Odhadovaná trhová hodnota: 550 000 €

Vinice

Pozemky

Hodinky, šperky, autá, čln...

Robert Fico (55) - Nové bývanie tají

Hoci expremiér v týchto voľbách prenechal prvé miesto na kandidátke Petrovi Pellegrinimu, stále je predsedom strany Smer-SD. V majetkovom priznaní za rok 2018 uviedol príjmy vo výške 29 000 €, osobný automobil, podielové listy, vinice a rekreačnú chatu, ktorú už nevlastní.

Byt v rezidencii Bonaparte, v ktorom bývalý premiér aj s manželkou bývali v prenájme, prepadol po odsúdení majiteľa komplexu Ladislava Bašternáka štátu. Fico si teda voľky-nevoľky musel nájsť nové bývanie, no nechce prezradiť kde. „Keď bude čas, tak vám poviem, kde bývam. Ale pôjdem znova do prenájmu,“ vyhlásil. Manželka Svetlana vlastní v bratislavskej Dúbravke byt, ktorý zdedila, a aj záhradku.

Príjmy za rok 2018: 28 939 € z výkonu verejnej funkcie

Majetky:

Vinice v bratislavskom Novom Meste

Automobil, podielové listy, úspory...

Peter Pellegrini (44) - Nadštandardné príjmy Otvoriť galériu Premiér Peter Pellegrini Zdroj: ik,fab,tg,han,anc,tasr

Premiér Slovenskej republiky a jednotka na kandidátke Smeru Peter Pellegrini sa nikdy netajil tým, že mal šťastie na dobré zárobky. Podľa jeho slov sa jeho mesačný príjem od roku 2006 pohybuje v priemere 3 000 € v čistom. „Pracujem od roku 1998, začal som počas vysokej školy, vždy som mal šťastie, že som mal nadštandardný príjem,“ povedal Pelle­grini poslaneckému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorému musel krátko pred nástupom do funkcie v roku 2018 vysvetľovať pôvod svojich príjmov a majetkov.

Pochybnosti vyvolal nákup luxusného bytu na nábreží Dunaja, ktorý ho vtedy vyšiel na 410 000 €. Premiér pred výborom počítal príjmy a majetok za posledných 12 rokov, odkedy je vo verejnej funkcii. Narátal, že vlastní majetok v hodnote približne 613 000 €, pričom za spomenuté obdobie mal príjmy zhruba 886 000 €. Podľa katastra je Pellegrini nielen vlastníkom lukratívneho trojizbáku v Starom Meste s dvomi parkovacími miestami, ale má aj byt v centre Banskej Bystrice či rekreačnú chatu na Králikoch, kde žijú jeho rodičia. Patrí mu tiež viac ako 1 hektár ornej pôdy v obci Lukavica.

Príjem za rok 2018: 59 582 € z výkonu verejnej funkcie + paušálne náhrady

Ostatné príjmy za rok 2018: 3 000 €, výnos z podielového fondu

Majetky:

Byt v centre Banskej Bystrice s garážou Odhadovaná trhová hodnota: 185 000 €

Byt v bratislavskom Starom Meste s garážou Odhadovaná trhová hodnota: 600 000 €

Rekreačná chata Králiky Odhadovaná trhová hodnota: 110 000 €

Pozemky v Lukavici (okr. Zvolen) a v Radvani (Banská Bystrica)

Alojz Hlina (49) - Najväčší tajnostkár Otvoriť galériu Alojz Hlina Zdroj: ik,fab,tg,han,anc,tasr

Kedysi sa k svojmu podnikaniu hrdo hlásil, dnes drží bobríka mlčania, pretože stav svojich majetkov organizácii Transparency International odmietol poskytnúť. Posledné verejné údaje o jeho majetku sú tak z roku 2016, keď bol ešte poslancom. Predseda KDH Alojz Hlina sa roky netajil, že vlastní v bratislavskom Starom Meste vychytené podniky Slovak Pub a Flag Ship, ku ktorým neskôr pridal aj Kláštorný pivovar. Okrem toho bol majiteľom Biofarmy v Stupave.

Pred dvoma rokmi začala v mene známych bratislavských podnikov hovoriť už iba jeho manželka Martina. Jedna z rodinných firiem Hlinovcov mala za rok 2018 výnosy vyše 3 miliónov €! Byt v Starom Meste, kde politik s rodinou býva, je písaný výlučne na manželku. Hlina však spolu s ňou v lukratívnej lokalite v okolí Hradu vlastní ešte jednu nehnuteľnosť a v ďalšej vile, ktorá je kultúrnou pamiatkou, figuruje ako spoluvlastník.

Príjmy za rok 2018: Neznáme

Majetky:

Dom v Starom Meste

Spoluvlastník kultúrnej pamiatky v Starom Meste

Podniky v centre Bratislavy

Andrej Kiska (57) - Exprezident stále v balíku! Otvoriť galériu Exprezident Andrej Kiska Zdroj: ik,fab,tg,han,anc,tasr

Jedným z najbohatších politických lídrov je určite šéf strany Za ľudí Andrej Kiska. Veď všetci dobre vieme, že milionárom bol už vtedy, keď sa v roku 2014 stal prezidentom. Keď v r. 2005 predal svoje pôžičkové impérium Triangel a Quatro, zinkasoval za to v prepočte 10 miliónov €!

Vo svojom majetkovom priznaní na stránke Národnej rady SR je strohý. Za rok 2018 priznal prezidentské príjmy spolu s paušálnymi náhradami vyše 110 000 €. Vie sa však, že svoj plat rozdával rodinám v núdzi. Ďalšou položkou v priznaní sú dividendy z troch firiem, v ktorých figuruje ako spoluvlastník, vo výške takmer 376 000 €. Hoci sú jeho prezidentské časy preč, Kiska biedu netrie. Popri založení novej strany stihol robiť prednášky, na ktorých zarobil ďalšie desaťtisíce. Za jednu prednášku berie 6- až 10-tisíc €!

Jeho dve eseročky, ktoré vlastní spolu s bratom, mali v r. 2018 výnosy vyše 1 milióna €. Kiskova firma KTAG, cez ktorú financoval svoju prezidentskú kampaň a za daňový podvod je trestne stíhaný, vlastní aj súkromné lietadlo PA-34-220T Seneca V. Hodnota? Približne 1 milión €.

Pokiaľ ide o nehnuteľnosti, Kiska väčšinu neslávne známych pozemkov vo Veľkom Slavkove musel na základe rozhodnutia súdu z r. 2018 vrátiť pôvodnému majiteľovi, ešte stále mu tam však patrí podľa katastra približne 50 árov pôdy. A popradský dom, v ktorom býva jeho žena Martina s troma deťmi, je napísaný na manželku.

Príjmy za rok 2018: 111 871 € - z výkonu verejnej funkcie + paušálne náhrady

Ostatné príjmy za rok 2018: 375 995 € za dividendy

Majetky:

Súkromné lietadlo: 1 milión €

Zastavaná plocha a nádvorie v Poprade

Pozemky vo Veľkom Slavkove

Michal Truban (36): Otvoriť galériu Michal Truban Zdroj: ik,fab,tg,han,anc,tasr

Pred rokom vstupoval do politiky už ako bohatý muž. Iba 36-ročný milionár Michal Truban pôvodom z Čadce zarobil poriadny balík na webhostingovej spoločnosti, ktorá prenajímala priestor na svojich serveroch a patrila medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce IT firmy v strednej a vo východnej Európe. Firmu pred rokom predal a hoci presná suma nie je známa, má ísť „o dvojciferné číslo v miliónoch eur“! To môže byť 10, ale aj 99 miliónov...

Zvyšné dve firmy, kde figuruje ako štatutár, vykázali v roku 2018 celkové výnosy dohromady viac ako 3,5 milióna eur! Mladý boháč poskytol Transparency International majetkové priznanie, kde sa však o miliónoch nezmieňuje. Dočítate sa v ňom iba, že za rok 2018 zarobil 144 800 € a že okrem bytu v bratislavskom Starom Meste vlastní aj urbár v Kysuckom Lieskovci. Podľa priznania nevlastní žiaden hnuteľný majetok, ktorého hodnota by presahovala sumu 18 000 €.

Príjem v roku 2018: 144 800 € (oficiálne priznané)

V roku 2019 predal webhostingovú firmu za niekoľko miliónov €

Majetky:

Byt v Starom Meste Odhadovaná trhová hodnota: 600 000 €

Pozemky, urbár Kysucký Lieskovec

Marian Kotleba (42) - Podozrivé nehnuteľnosti Otvoriť galériu Marian Kotleba Zdroj: ik,fab,tg,han,anc,tasr

Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko patrí k neúnavným kandidátom. Najskôr sa mu v roku 2013 podarilo vyhrať stoličku župana Banskobystrického samosprávneho kraja, potom sa v roku 2016 dostal do parlamentu, minulý rok sa pokúšal aj o kreslo prezidenta Slovenskej republiky a v nadchádzajúcich parlamentných voľbách jeho strana ĽSNS kandiduje opäť.

Marian Kotleba podľa majetkového priznania z roku 2018 zarobil dohromady viac ako 52 000 €. Plat mu pritom plynie aj za funkciu poslanca na Banskobystrickej župe. Priznáva sa k vlastníctvu trojizbového bytu na banskobystrickom sídlisku Sásová, ktorý si na hypotéku zaobstaral spolu s manželkou Erikou ešte v roku 2015. Dvojica sa momentálne rozvádza. Okrem toho podľa katastra vlastní ešte viac ako štvrtinu 30-árového pozemku v Krásnohorskom Podhradí v okrese Rožňava, ktorú získal darom a na tom pozemku stojí rómska osada.

Vďaka úspechu v parlamentných voľbách v roku 2016 fašisti z ĽSNS zo štátnej kasy dostali viac ako 5 miliónov €! Objavili sa podozrenia, že za štátne peniaze, ktoré musia využívať na stranícku činnosť, si kotlebovci veselo nakupujú nehnuteľnosti. V auguste 2016 kúpila strana v Banskej Bystrici v časti Jakubov rodinný dom za približne 230 000 €.

V tomto dome je sídlo strany, no ľudia z okolia očakávajú, že sa raz doň Kotleba nasťahuje. V roku 2017 ĽSNS kúpila aj 25 hektárov spolu s troma domami na juhu Slovenska. Dušovali sa, že priestor využijú ako letný tábor pre Kotlebovu Ľudovú mládež. Počas rokovaní parlamentu býva za štátne v nájomnom byte v Bratislave.

Príjmy za rok 2018: 23 544 € z výkonu verejnej funkcie

Iné, nešpecifikované príjmy: 28 968 €

Majetky:

Byt v Banskej Bystrici Odhadovaná trhová hodnota: 90 000 €

Pozemky v Krásnohorskom Podhradí

Miroslav Beblavý (43) - Syn privatizéra Otvoriť galériu Miroslav Beblavý Zdroj: ik,fab,tg,han,anc,tasr

Programový líder koalície PS/Spolu Miroslav Beblavý nie je v politike žiadnym nováčikom. Do politiky vstúpil v roku 2002 ako štátny tajomník na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, neskôr bol poslancom SDKÚ, potom pôsobil ako podpredseda Siete. Zo svojej funkcie po voľbách v roku 2016 rezignoval a zostal v parlamente ako nezaradený poslanec a v roku 2017 založil stranu SPOLU - občianska demokracia. Podľa majetkového priznania za rok 2018 zarobil 84 000 €, pričom z verejnej funkcie „iba“ necelých 24 000 €.

Zvyšok tvoria dividendy, pravdepodobne z obchodnej spoločnosti, kde má podiel. Celkové výnosy firmy, kde je spoločníkom, tvorili za rok 2018 podľa FinStatu viac ako 93 000 €. Kedysi vlastnil aj akcie firmy Palma - Tumys, štátneho podniku, ktorý sprivatizoval jeho otec. Jedinou nehnuteľnosťou, ktorú vlastní, je dom v bratislavskej Trnávke, kde býva od roku 2002. Beblavý priznal aj automobil, ktorého hodnota presahuje 18 000 €.

Príjem za rok 2018: 23 544 € z výkonu verejnej funkcie

Ostatné príjmy: 60 477 € za dividendy

Majetky:

Dom v Trnávke Odhadovaná trhová hodnota: 300 000 €

Automobil

Igor Matovič (46) - Všetko na manželku Otvoriť galériu Igor Matovič Zdroj: anc

V majetkovom priznaní Igora Matoviča toho okrem 40-tisícových príjmov za rok 2018 veľa nenájdete, a to napriek tomu, že do politiky prešiel z výnosného vydavateľského biznisu. Predseda OĽANO totižto pred vstupom do politiky zrušil bezpodielové vlastníctvo a všetok majetok, aj podnikanie prepísal na manželku Pavlínu. Rodinný biznis ešte v roku 2017 predali.

Manželka vlastní aj všetky rodinné nehnuteľnosti a ich zoznam je prekvapivo dlhý. Podľa katastra je Pavlína Matovičová majiteľkou aj nového luxusného hniezdočka s rozlohou 180 m2 a záhradou 479 m2 na juhu Trnavy, ktoré vyrástlo na mieste staršieho rodinného domčeka. Podľa vlastných slov ho nový dom vyšiel na viac ako 300 000 € a celé to financuje z vlastného vrecka. Sem sa má politik s rodinou v najbližšom čase sťahovať. Byt, v ktorom doteraz býval, je písaný na jeho mamu Máriu.

Okrem nového domu vlastnia Matovičovci v Trnave ďalšie lukratívne nehnuteľnosti. Napríklad historickú budovu, a zároveň národnú pamiatku v centre mesta, ktorú získali v dražbe za 281 000 €, či ďalší domček v širšom centre, ubytovňu, starý hotel alebo pozemky s rozlohou skoro 180 árov v obci Biely Kostol.

Príjmy za rok 2018: 40 164 € z výkonu verejnej funkcie + paušálne náhrady

Majetky:

On žiadne, všetko vlastní manželka (rodinný dom, historická budova v centre Trnavy, ubytovňa, hotel, pozemky...)

Boris Kollár (54) Otvoriť galériu Boris Kollár Zdroj: ik,fab,tg,han,anc,tasr

Do politiky vstupoval s plnými vreckami. Boris Kollár je nielen najznámejší slovenský multiotecko, ale aj dobre známy boháč, ktorý vlastní slušnú zbierku nehnuteľností. Kedysi mu patrili viaceré lyžiarske strediská vrátane toho na Štrbskom Plese, dnes v jeho portfóliu fi gurujú už len Donovaly. Líder strany Sme rodina je okrem iného tiež vlastníkom Fun rádia. Kedysi vlastnil luxusné nehnuteľnosti na Floride, či jachtu na Jadrane a biznis s vilkami rozbiehal aj na thajskom ostrove Ko Samui. Čo priznal v majetkovom priznaní?

Za rok 2018 dohromady zarobil 231 000 €. Patria mu viaceré nehnuteľnosti v bratislavskom Starom Meste, vrátane luxusnej vily pod Slavínom, vedľa ktorého má vyrásť aj dom pre jednu z matiek jeho detí Andreu Heringovú. Kollár pred pár rokmi kúpil cez firmu aj dva kaštiele v Hubiciach (okr. Dunajská Streda). Celkové výnosy z jeho dvoch najväčších fi riem za rok 2018 dosiahli astronomických 5,5 milióna €! V majetkovom priznaní uvádza aj vlastníctvo áut, umeleckých diel, hodiniek, akcií či autorských práv.

Príjem za rok 2018: 25 536 € z výkonu verejnej funkcie

Ostatné príjmy: 206 000 €

Majetky:

Byt v bratislavskom Starom Meste Odhadovaná trhová hodnota: 250 000 €

Vila pod Slavínom Odhadovaná trhová hodnota: 1,3 milióna €

Kaštiele v Hubiciach Odhadovaná trhová hodnota: 400 000 €

Chata

Automobily, hodinky, autorské práva, cenné papiere, zbierka umeleckých diel...

Richard Sulík (52) - Byt na Kolibe Otvoriť galériu Richard Sulík Zdroj: ik,fab,tg,han,anc,tasr

Líder strany SaS si nežije zle, čo nemal nikdy problém priznať. Päť rokov, do apríla 2014 pôsobil ako europoslanec, keď zarábal približne 8 000 € v hrubom mesačne! Najväčší balík mu však priniesla fi rma FaxCopy, ktorú založil, a svoj podiel v roku 2006 predal za astronomickú sumu, viac ako 100 miliónov Sk (3,3 milióna eur)! Podľa majetkového priznania, ktoré poskytol Transparency International, za rok 2018 zarobil 104 000 €. Sulík vlastní v hlavnom meste tri byty, z čoho ten najluxusnejší sa nachádza vo vychýrenej lokalite na Kolibe

Príjmy za rok 2018: 104 214 €



Majetky:



Byt v Starom Meste

Odhadovaná trhová hodnota: 360 000 €

Byt v Starom Meste

Odhadovaná trhová hodnota: 400 000 €

Byt na Kolibe

Odhadovaná trhová hodnota: 600 000 €

Dom v Zlatých Moravciach, dedičstvo

Automobil

Ľuboš Kostelanský, Transparency International Slovensko - Opoziční politici v priznávaní majetkov nie sú lepší Otvoriť galériu Ľuboš Kostelanský Zdroj: ik,fab,tg,han,anc,tasr

O čom svedčí fakt, že politici sa snažia svoje majetky skrývať?

Požiadali sme predsedov strán, aby vyplnili podrobnejšie majetkové priznanie, v ktorom by uviedli viac, než im prikazuje zákon. A nestret­li sme sa s príliš pozitívnym ohlasom... O čom to svedčí? Môžete si myslieť, že tam asi nie je všetko v poriadku.

Boja sa daňovákov či obyčajnej závisti ľudí?

Môže to byť rôzne, téma majetku sa dá zneužiť v politickom boji. Otázkou je, samozrejme, aj legálnosť nadobudnutia majetku.

Niektorí sa uchýlili k tomu, že všetky majetky prepísali na manželku.

Áno, napríklad pán Matovič nám síce vyplnil to podrobnejšie majetkové priznanie, ale vlastne ani nemal čo uviesť, lebo všetko prepísal na manželku. Je to stratégia, ako neinformovať o svojom majetku.

Nejde len o nehnuteľnosti. K údajom, kto má koľko na účtoch v bankách či v rôznych fondoch, sa asi vôbec nedá dopracovať, však?

Zaujímali sme sa nielen o to, aby nám opísali svoj nehnuteľný majetok, ale žiadali sme tiež všetky ich záväzky a aktíva. Koľko majú na účtoch, aké majú cenné papiere, aké majú hypotekárne a iné úvery... Toto nechcú prezrádzať.

Je v tomto Slovensko výnimočné? Sú vôbec štáty, kde politici majetky bez problémov zverejňujú?

Závisí to od politickej kultúry. Áno, sú krajiny, kde politici musia všetko zverejniť, napríklad Spojené štáty. U nás je dlhodobý záujem, aby majetkové priznania politikov boli podrobnejšie, aspoň tak ako je to u sudcov. A stále sa to nedarí. Ani niektorí predstavitelia súčasnej opozície, ktorí sľubujú zmenu, nie sú ochotní odhaliť svoj majetok. Pán Hlina nám sľuboval, že spraví podrobnejšie majetkové priznanie, a nespravil. Páni Kiska a Kollár to taktiež neboli ochotní spraviť. To naznačuje, že ak by sa po voľbách aj vymenila vládna garnitúra, tak v tejto oblasti nemusí dôjsť k zmene.