Princ Harry a Meghan už zarábajú ťažké prachy: Zhrabli za TOTO až milión?!

Už ryžujú! Ubehol ešte len mesiac odvtedy, čo sa Megan (38) a princ Harry (35) rozhodli dať zbohom kráľovskej rodine a žiť si po svojom. Ich rozhodnutie sprevádzalo veľa búrlivých reakcií, ale aj otázok. Keďže princ a bývalá herečka odmietli financovanie z kráľovských zdrojov, všetci sa pýtali: Z čoho budú žiť? Zdá sa, že v tom už majú jasno, a že sa možno budú mať lepšie ako pod krídlami monarchie.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Prvý džob?! Meghan a princ Harry sa vo štvrtok zúčastnili v Miami na samite o lepšom svete pre ďalšie generácie, ktorý organizovala jedna z najstarších a najbohatších firiem poskytujúcich finančné služby JPMorgan. Na hviezdami nabitom stretnutí finančníkov, kde nemali chýbať britský expremiér Tony Blair či speváčka Jennifer Lopez, mali manželia predniesť hlavný prejav. Podľa viacerých zdrojov Harry pred americkými bankármi rečnil najmä o tom, ako hlboko ho zasiahla strata matky - princeznej Diany, a že navštevoval terapiu, aby sa so smrťou milovanej osoby vyrovnal. Spomenul tiež odchod z kráľovskej rodiny, a že svoje rozhodnutie neľutujú.

Dvojica od presťahovania sa do Kanady vytrvalo odmietala ponuky na rozhovory od všetkých veľkých médií, no zdá sa, že pozvaniu rečniť na stretnutí finančníkov neodolala - a niet sa čomu diviť. Podľa expertov na PR mohli za svoje vystúpenie dostať v prepočte 450- až 900-tisíc eur! „Harry a Meghan budú jednými z najlepšie platených rečníkov, ktorí existujú na trhu. Nebol by som šokovaný, ak by zarobili aj viac ako milión dolárov,“ povedal pre portál Daily Mail riaditeľ newyorskej firmy 5W Public Relations Ronn Torossian. Manželia tak pokračujú v šľapajach politikov a filantropov, ktorí na podobných prejavoch pre súkromné finančné spoločnosti zarábajú ťažké peniaze. V roku 2017 si napríklad takto na viac ako milión prišiel aj exprezident USA Barrack Obama.