Jozef Rajtár o najväčších problémoch Slovenska: Vládne tu mafia!

Najväčším problémom Slovenska je, že tu vládne mafia. V rozhovore pre TASR to uviedol Jozef Rajtár, líder kandidátky Demokratickej strany vo februárových voľbách do Národnej rady SR. O reforme zdravotníctva si myslí, že je potrebná, najskôr ju však treba vyskúšať v menšom rozsahu a keď bude fungovať, následne ju aplikovať na celé Slovensko.

Čo považujete za najväčšie problémy Slovenska a aké riešenie ponúkate?

Za úplne najväčší problém Slovenska považujem to, že tu vládne mafia - kočnerovci. To sú oligarchovia, politici, ktorí sú buď naviazaní na Mariana K. (obžalovaný v prípade televíznych zmeniek a vraždy novinára Jána Kuciaka - poznámka TASR), alebo človeka jemu podobnému. Niekoľko ľudí si tu každý rok rozdelí niekoľko miliárd eur a v slušnej krajine by tieto miliardy išli na opravu ciest, nemocníc, platy lekárov, sestričiek, na dôchodky a nájomné byty pre mladé rodiny. Na Slovensku to tak nie je. Toto je najväčší problém Slovenska a toto chceme my v Demokratickej strane zmeniť. Chceme sa spolupodieľať na slušnej vláde.

Sú niektoré priority z vášho programu pre vás také dôležité, že nimi podmienite svoj prípadný vstup do vládnej koalície?-

Najväčšia podmienka je to, aby bola vláda slušná a aby tam neboli ľudia riadení mafiou a naviazaní na ňu a kočnerovcov.

Ako sa postavíte k reforme zdravotníctva? Budete ju presadzovať? Viete si predstaviť osvojiť si pripravenú reformu?

Vláda Smeru-SD tu bola 12 rokov a za celý čas neurobila pre zdravotníctvo nič. Nechala ho rozpredať, veľa nemocníc skončilo v rukách Penty. Pripravenú reformu treba najskôr otestovať v nejakom menšom regióne, aby sa to nevymyklo z rúk, pretože má nášľapné míny. Reformu treba, lebo zdravotníctvo je potrebné zlepšiť, ale najskôr je to potrebné odskúšať v menšom a následne, keď to bude fungovať, tak sa to môže aplikovať na celé Slovensko.

Aký je váš postoj k potrebe očisty slovenského súdnictva? Ak je potrebná reforma, ako si ju predstavujete?

Zo súdov, prokuratúry a polície treba dať preč ľudí, ktorí nepracujú dobre a spolupracujú s mafiou. Treba podporiť tých, ktorí si robia dobre svoju prácu. Čo sa týka konkrétnych opatrení, máme ich viacero. Napríklad väčšia špecializácia súdov, pretože jeden súd a jeden sudca nedokážu posúdiť akýkoľvek druh prípadu, preto sa treba viac špecializovať. Mali by vznikať špecializovanejšie súdy na istý druh trestnej činnosti.

Aké kroky mienite podniknúť v oblasti školstva? Naši žiaci nevynikajú v medzinárodných testovaniach a zrejme si to bude vyžadovať určité zmeny v spôsobe výučby...

Opäť raz 12 rokov vlády Roberta Fica, Smeru-SD a kočnerovcov, ktorí iba hovorili o tom, že školstvo treba zlepšiť. "Najväčšiu" vec, ktorú však urobili pre školstvo, je to, že rozkradli stovky miliónov eur z eurofondov, ktoré mali ísť na vedu a výskum. Za dôležité považujem v prvom rade zvýšiť status učiteľa v spoločnosti. Ja som žil roky v ázijských krajinách a tam je vďaka konfucianizmu vysoký status učiteľa. Učiteľ je považovaný za najdôležitejšieho člena spoločnosti.

Súvisí to aj s ohodnotením. Učitelia by mali byť lepšie ohodnotení. Reformu školstva nie je možné robiť bez učiteľov. Na našich školách sa ešte stále veľa memoruje. Žiaci sa učia veľa vecí naspamäť, ale nevedia to použiť v praxi, napríklad si nevedia vyplniť daňové priznanie za brigádu. Od memorovania by sme mali prejsť viac k tomu, ako učiť žiakov a študentov, aby sa v živote nestratili.

Ako mienite prispieť k tomu, aby sa mladí neutiekali k extrémizmu a intolerancii?

Extrémizmu či intolerancia sú tu preto, lebo tu nie je slušnosť a tú treba vniesť do politiky. Čo rozumiem pod slušnosťou. Politik by nemal len "kecať". Politik má robiť konkrétne skutky, činy a zasadiť sa za konkrétnu vec. Ja som roky išiel proti Robertovi Kaliňákovi, Marianovi K. a Ladislavovi Bašternákovi. Všetci mi hovorili, že je to beznádejný boj. Nakoniec sú dvaja z nich v base a Kaliňák odišiel z politiky. Činy sa dajú robiť tak, aby sme tu v budúcnosti mali slušnú vládu a spoločnosť, a potom nebude ani rásť extrémizmus.

Plánujete upraviť daňovo-odvodový systém? Ako? Presadzujete aj nové dane?

Nepresadzujeme nové dane. Naopak, chceme, aby daňovo-odvodový systém bol čo najlepšie nastavený, aby boli dane čo najnižšie, samozrejme, v rámci možnosti štátu. Dnes pre mnohých podnikateľov a živnostníkov je oveľa horšou prekážkou byrokracia ako samotná výška daní. Byrokracia spôsobuje aj náklady. Prekážkou je aj to, že sa neustále mení legislatíva a podnikatelia dostávajú často pokuty za to, čo sa pred pár dňami zmenilo. Chceli by sme odstrániť byrokratické prekážky. Chceme systém DPH s odloženou daňovou povinnosťou až na konci, čím by zanikol kočnerovský typ rozkrádania DPH.

Ste za zachovanie súčasného zahranično-politického smerovania Slovenska?

Súčasné zahranično-politické smerovanie Slovenska je dvojkoľajné, čo je veľmi zvláštne. Oficiálne sa hlásime k západu, Európe, EÚ a NATO, ale emocionálne sa hlásime k východu. Je to taká dvojkoľajnosť a to nie je slušné. Slušná vláda by mala deklarovať, že keď sme za západ, tak sme za západ, EÚ a NATO a mali by sme tým smerom aj naozaj ísť. Nemali by sme tvrdiť niečo iné na papieri a robiť niečo iné v praxi. Máme veľmi slušnú pani prezidentku, ktorá nás vynikajúco reprezentuje v zahraničí. Slušná prezidentka potrebuje mať ako partnera slušnú vládu.