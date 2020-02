Nízlová s dcérkou vycestujú za Lobotkom: Linda už má svoj pas

Speváčka Daniela Nízlová (33) z dua Twiins a futbalista Stanislav Lobotka (25) sa v polovici januára stali rodičmi dcérky Lindy.

Športovec si musel na svoje lásky počkať dva týždne, keďže pre povinnosti v novom klube za nimi mohol priletieť z Neapola do Trenčína až neskôr. Šťastná rodinka by však už čoskoro mohla byť opäť spolu, keďže hrdá mamička sa chystá so svojou princeznou za tatinom vycestovať. Daniela aj Linda už k tomu majú všetko potrebné!

Daniele zatiaľ pomáhajú s dcérkou Lindou predovšetkým sestra Veronika a rodičia, keďže jej partner Lobotka nedávno prestúpil do talianskeho Neapola a povinnosti ho držia v zahraničí. Aj preto mohol pred vyše týždňom dobehnúť na Slovensko len na otočku. Čoskoro sa má však situácia zmeniť a futbalista si konečne naplno vychutná prítomnosť svojich dievčat. „Dnes sme sa boli fotiť na pas,“ pochválila sa Nízlová na svojom internetovom profile.

Všetko tak nasvedčuje tomu, že jej plánovanému odchodu do Talianska už nič nebráni, keďže so svojím klbkom šťastia už majú všetky administratívne veci hotové. „Okolo polovice februára pôjdu za tatinom. Pôjdu aj mamina a tatino. Naši pôjdu na dva týždne a na pár dní by som chcela ísť aj ja,“ povedala nedávno Novému Času Danielina sestra Veronika. Otecko Lobotka sa tak musí pripraviť na príjemné povinnosti, akými sú prebaľovanie, kúpanie či kočíkovanie malej princeznej.