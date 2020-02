Symbolický dátum rozlúčky s Bryantom († 41): Pohreb legendy bude až mesiac po tragédii

Symbolický dátum. Posledná rozlúčka s legendárnym basketbalistom Kobem Bryantom († 41) sa podľa zámorských médií uskutoční 24. februára. Práve číslo 24 nosil na drese podstatnú časť kariéry v klube Los Angeles Lakers.

Kobe Bryant tragicky zahynul 26. januára spolu s 13-ročnou dcérou Giannou a ďalšími siedmimi pasažiermi pri páde vrtuľníka v meste Calabasas neďaleko Los Angeles. Posledná rozlúčka by sa mala konať v aréne Staples Center, domovskom stánku Los Angeles Lakers. Dátum 24. 2. je symbolický, keďže Bryant počas svojho pôsobenia v NBA nosil hlavne dres s číslom 24 a jeho dcéra v školskom tíme zase číslo 2.

Fanúšikovia po celom svete a aj hráči Lakers sa stále spamätávajú zo straty športovej legendy. „Postupne sa cez to dostávame. Našou povinnosťou je hrať a ukázať víťaznú mentalitu. Presne tak by to chcel aj Kobe,“ vyjadril sa hviezdny hráč Lakers LeBron James. V talianskom klube NPC Rieti, kde hrával Bryantov otec Joe a malý Kobe tam s ním strávil šiesty až ôsmy rok svojho života, zase pod strechu miestnej haly vyvesili zlatú vlajku s číslom 24 a nápisom: „Tu si začal s basketbalom a ako dospelý si nám umožnil snívať. Naše klubové farby sú s tebou v nebi.“