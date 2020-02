Po vzájomných výčitkách nasledoval Beblavého ťah s faktúrou: Okamžitá reakcia Blanára!

Je jedným z najbližších ľudí Robertovi Ficovi, ktorý ho na kandidátku strany umiestnil hneď do prvej päťky aj napriek tomu, že pred dvomi rokmi prehral súboj o stoličku žilinského župana. Oproti nemu sedí dlhoročná tvár pravicovej politiky na Slovensku, ktorý po odchode z neúspešnej Siete založil vlastnú stranu. Do volieb však napokon nejde samostatne. Do štúdia Nového Času prijali pozvanie podpredseda strany Smer Juraj Blanár a dvojka na kandidátke koalície PS/SPOLU Miroslav Beblavý.